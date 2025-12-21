Riesgos de fraudes digitales en Navidad: cómo protegerse de ciberdelincuentes

Con un aumento de fraudes online en 2024, expertos aconsejan verificar URLs, desconfiar de ofertas falsas y mantener dispositivos seguros para evitar estafas.

Los sitios fraudulentos, las conexiones inseguras y los dispositivos desactualizados representan otro punto crítico durante las compras online.

El riesgo no es menor. En Argentina, los delitos informáticos alcanzaron niveles récord en 2024: según datos oficiales de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), se registraron 34.468 denuncias por fraudes digitales, lo que representa un incremento del 21 % respecto de 2023. Dentro de esos casos, el 63 % correspondió a fraudes en línea, y más de la mitad estuvo vinculado a operaciones de compra y venta por Internet.

Los ciberdelincuentes aprovechan la urgencia y la emocionalidad propias de la Navidad para engañar a los usuarios. Sin embargo, con algunos hábitos simples, es posible reducir significativamente los riesgos. Uno de los fraudes más frecuentes durante esta época son los sitios web clonados que imitan la estética de marcas y marketplaces conocidos, ofreciendo descuentos fuera de lo habitual.

Las fechas de alto consumo como Navidad son el momento preferido de los ciberdelincuentes. Aprovechan la urgencia por comprar y los descuentos para crear sitios falsos, campañas de phishing y mensajes engañosos que buscan robar datos personales y bancarios en cuestión de segundos.

Antes de realizar una compra, recomiendan verificar que la URL sea correcta, evitar ingresar a tiendas online desde enlaces recibidos por redes sociales o mensajería y desconfiar de promociones excesivamente atractivas. Antes de comprar, es clave frenar un segundo y verificar la legitimidad del sitio.

Además de los sitios fraudulentos, las conexiones inseguras y los dispositivos desactualizados representan otro punto crítico durante las compras online. La seguridad en las compras online no depende solo del comercio: el comportamiento del usuario es determinante.