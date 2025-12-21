Riesgos de fraudes digitales en Navidad: cómo protegerse de ciberdelincuentes
Con un aumento de fraudes online en 2024, expertos aconsejan verificar URLs, desconfiar de ofertas falsas y mantener dispositivos seguros para evitar estafas.
El riesgo no es menor. En Argentina, los delitos informáticos alcanzaron niveles récord en 2024: según datos oficiales de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), se registraron 34.468 denuncias por fraudes digitales, lo que representa un incremento del 21 % respecto de 2023. Dentro de esos casos, el 63 % correspondió a fraudes en línea, y más de la mitad estuvo vinculado a operaciones de compra y venta por Internet.
Los ciberdelincuentes aprovechan la urgencia y la emocionalidad propias de la Navidad para engañar a los usuarios. Sin embargo, con algunos hábitos simples, es posible reducir significativamente los riesgos. Uno de los fraudes más frecuentes durante esta época son los sitios web clonados que imitan la estética de marcas y marketplaces conocidos, ofreciendo descuentos fuera de lo habitual.
Las fechas de alto consumo como Navidad son el momento preferido de los ciberdelincuentes. Aprovechan la urgencia por comprar y los descuentos para crear sitios falsos, campañas de phishing y mensajes engañosos que buscan robar datos personales y bancarios en cuestión de segundos.
Antes de realizar una compra, recomiendan verificar que la URL sea correcta, evitar ingresar a tiendas online desde enlaces recibidos por redes sociales o mensajería y desconfiar de promociones excesivamente atractivas. Antes de comprar, es clave frenar un segundo y verificar la legitimidad del sitio.
El rol del usuario en la seguridad digital
Además de los sitios fraudulentos, las conexiones inseguras y los dispositivos desactualizados representan otro punto crítico durante las compras online. La seguridad en las compras online no depende solo del comercio: el comportamiento del usuario es determinante.
Comprar desde redes Wi-Fi públicas o dispositivos desactualizados aumenta significativamente el riesgo de fraude. Desde la Snoop Consulting también advertimos sobre el aumento de mensajes falsos que simulan confirmaciones de compra, problemas de envío o promociones exclusivas.
Usar medios de pago con doble autenticación, mantener los dispositivos actualizados y desconfiar de mensajes que piden datos personales son prácticas simples que reducen gran parte de los ataques digitales durante las Fiestas. En un contexto donde el ecommerce ya forma parte del consumo cotidiano, adoptar hábitos de seguridad digital no solo protege el bolsillo durante Navidad, sino que también fortalece la confianza para comprar online durante todo el año.
* Germán Torres, Director SBU Commerce de Snoop Consulting.