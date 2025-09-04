Revocaron subsidios a más de 3.500 usuarios de countries y barrios cerrados

Según se informó, se trata de usuarios de altos ingresos que buscaban reinscribirse a los subsidios energéticos de manera fraudulenta.

La idea del Gobierno es destinar los subsidios a energía a los sectores más postergados.

El Gobierno de la Nación revocó subsidios en energía a más de 3.500 usuarios de altos ingresos, todos residentes de la zona norte del Gran Buenos Aires y del barrio porteño de Puerto Madero. Entre los de la provincia de Buenos Aires, se detectaron vecinos de barrios cerrados y countries.

Desde la administración nacional se realizó una recategorización por geolocalización en mayo, tarea llevada adelante por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Tras ese trabajo, se excluyó a 15.518 usuarios de alto poder adquisitivo del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE).

Cómo detectaron a los beneficiarios de subsidios de clase alta Según informó la Secretaría de Energía, tres meses después de la medida, "3.578 de estos usuarios intentaron reinscribirse de manera fraudulenta, modificando datos en sus declaraciones juradas para volver a acceder al beneficio".

La dependencia del Palacio de Hacienda, a partir de la geolocalización y el análisis catastral masivo contrastado con información tributaria, se detectó las irregularidades y retiró el beneficio para dirigirlo a los sectores de menos recursos.

En la información brindada desde la Secretaría de Energía señalaron que continuarán con la identificación de usuarios que residan en barrios cerrados y countries del Interior, con el fin de "extender estos controles a nivel federal, asegurando un sistema más justo y transparente".