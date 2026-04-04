Rediseñar el futuro a los mayores de 50: La revolución de la "Generación Silver"

La longevidad redefine trabajo y consumo, pero las empresas aún imponen barreras a quienes buscan una nueva etapa laboral después de los 50.

“¿Vas a seguir viviendo lo que te tocó o vas a empezar a diseñar lo que querés?”

Durante décadas, el guion de vida fue rígido: estudiar, trabajar, formar una familia y retirarse lentamente. Sin embargo, ese modelo ha quedado obsoleto ante una realidad ineludible: hoy vivir 80 o 90 años es la norma, no la excepción. Esta nueva era ha dado paso a la Silver Economy, un ecosistema que entiende que los mayores de 50 no están cerrando etapas, sino iniciando una de las más potentes de sus vidas.

A pesar de que este segmento representa hoy el 27% del gasto mundial y será responsable del 48% del crecimiento del consumo global en 2026, el mercado laboral aún presenta barreras. En Argentina, solo el 7% de los empleados en el sector privado tiene más de 50 años, y casi 7 de cada 10 empresas no contrataron a ninguna persona mayor de 55 en el último año. Ante esta "caída" o sensación de vacío que muchos experimentan tras décadas en corporaciones, surge el coaching como una herramienta de rescate en donde el desafío no es solo encontrar un nuevo empleo, sino una transformación profunda y rediseño de la identidad.

trabajo6 Los mayores de 50 no están cerrando etapas, sino iniciando una de las más potentes de sus vidas. Archivo. Del "Piloto Automático" al diseño consciente Entre mis consultantes identifico un fenómeno común en la madurez: el "piloto automático tardío", donde las personas siguen haciendo lo que saben pero desconectadas de lo que sienten. Y es aquí donde hay que animarse a hacerse las preguntas correctas para dejar de sobrevivir y empezar a elegir. Esta reinvención tiene una base sólida: la inteligencia cristalizada. Las empresas lideradas por mayores de 50 años tienen el doble de probabilidades de éxito que aquellas fundadas por jóvenes de 25. El talento de la generación silver aporta:

Mejor lectura de contexto y visión estratégica.

Mayor tolerancia a la presión y habilidades relacionales desarrolladas.

Redes de contactos reales forjadas durante décadas. Sin dudas, la experiencia no es un límite; es un activo. El coaching cumple un rol fundamental en traducir esa trayectoria en valor actual.

El miedo a empezar de nuevo Uno de los mayores obstáculos para generación es el "edadismo", tanto externo como interno. El miedo a no estar a la altura estao a haber llegado tarde suele paralizar procesos de cambio. No obstante, las estadísticas muestran que el 71% de los "silvers" ve esta etapa como una oportunidad para reinventarse. Porque nadie está llegando tarde. Se está llegando con todo lo que antes no existía. He visto personas reinventarse con éxito a los 52, 60 y hasta 70 años, ya no desde la urgencia, sino desde la elección consciente. Si antes se tenía una sola vida profesional, hoy la longevidad permite tener tres, cuatro o cinco. El gran cambio no es la edad, sino la mentalidad. En un mundo que proyecta más de 2.000 millones de personas mayores de 60 años para 2050, la capacidad de rediseñarse es la ventaja competitiva definitiva.