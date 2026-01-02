Qué pasó con los precios de las casas y los departamentos durante 2025

El mercado inmobiliario cerró 2025 con números positivos. Si bien hubo una baja en la cantidad de escrituras que se inscribieron en los últimos dos meses, el balance del año es alentador.

Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos de CABA, fue optimista para el total de 2025. “Nos encaminamos a cerrar un año cerca de las 70.000 operaciones, que se ubicaría dentro de los primeros seis mejores desde cuando comenzamos a medir la serie en 1998. Con esa lectura de un muy buen año, nos desafía a mejorar condiciones para el 2026”, afirmó.

La recuperación del sector se viene registrando desde la llegada de Javier Milei . Después de cuatro años de gestión de Alberto Fernández, con intervención en el mercado de los alquileres y restricciones para la compra de dólares, el sector comenzó a crecer durante todo 2024.

Uno de los factores que jugó a favor fue la reaparición del crédito que impulsó las operaciones. La suba de tasas de los últimos meses provocó una desaceleración de la demanda de inmuebles.

De todas maneras, el año terminó con mayor demanda que un año atrás y precios en recuperación.

Así se desprende de un informe realizado en forma conjunta por la Universidad de San Andrés y el portal Mercado Libre, en base a las publicaciones en el sitio de comercio electrónico. Los punto principales de este trabajo fueron los siguientes:

Considerando el stock de publicaciones de propiedades activas localizadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en diciembre de 2025, se registró una variación interanual (diciembre de 2025 respecto a diciembre de 2024) del precio mediano de venta en dólares por metro cuadrado de casas de 0.8%.

En cuanto a los departamentos, se registró una variación del 5.8% respecto a diciembre de 2024.

Diferenciando entre Gran Buenos Aires (GBA) Norte, Sur y Oeste y considerando los cambios interanuales, se observan variaciones en el precio en dólares por metro cuadrado de casas del 1.2% en CABA, del 5.5% en GBA Norte, del 0.9% en GBA Sur, y del 0.9% en GBA Oeste.

Por su parte, para el caso de departamentos, en CABA, GBA Norte, GBA Sur y GBA Oeste se observan variaciones interanuales del precio de venta del 5.2%, 7.0%, 4.5% y 4.3%, respectivamente.

Si consideramos las variaciones intermensuales (respecto a noviembre de 2025), el cambio en el precio por metro cuadrado en dólares de casas es del 0.1% en CABA, del 1.5% en GBA Norte, del 0.8% en GBA Sur, y del -1.6% en GBA Oeste.

Por su parte, en el mercado de departamentos, en diciembre de 2025, se observan variaciones intermensuales en el precio en dólares por metro cuadrado del 0.4% en CABA, del 1.1% en GBA Norte, y del 0.3% en GBA Sur; mientras que no se registró variación intermensual en el precio en dólares de departamentos en GBA Oeste.

Explotando la granularidad de los datos por barrios de CABA y municipios de AMBA, en GBA (excluyendo barrios de CABA), Pilar es uno de los municipios que registra una alta variación interanual en el precio de venta en dólares por metro cuadrado de casas, con un incremento del 17.4%.

En el caso de los departamentos, la mayor variación interanual corresponde a Escobar, con un incremento del 17.0%. Por su parte, en CABA, la mayor variación interanual del precio de venta en dólares por metro cuadrado de departamentos se registró en Saavedra, con un aumento del 11.4%.

La información de demanda parece sugerir una desaceleración en el dinamismo del mercado. La demanda de departamentos en venta en CABA, medida a través de contactos, disminuyó 13.2% entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, mostrando una tendencia descendente en los últimos meses.

Este comportamiento puede estar asociado a la suspensión de los créditos hipotecarios y a la incertidumbre reciente, lo que estaría postergando decisiones de inversión inmobiliaria.