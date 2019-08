Luego de una semana incendiaria para el dólar, el candidato presidencial que lidera la intención de voto, Alberto Fernández, consideró “razonable” un dólar a $60.

Desde entonces la divisa se mantiene estable en torno a esa cotización, e incluso más baja, tras lo cual en la calle se asoció la declaración pública del peronista con una sensación de “obediencia y control” del billete estadounidense.

"Un dólar a $60 me parece razonable, y no hay argumento para que siga aumentando", dijo el jueves pasado Fernández a los medios y desde entonces no ha aumentado.

La chispa hizo que rápidamente el humor popular comenzara a hablar del “dólar Dylan”, una divisa obediente como la mascota del candidato, un adorable Collie que es furor en las redes.

De hecho Dylan tiene hasta su propia cuenta en la red social Twitter en la que tiene casi 25.000 seguidores:

Este miércoles el dólar volvió a cerrar en torno a los $57, valor que mantiene desde el viernes, el día después de los dichos de Fernández.

El candidato, de paseo con su mascota.

Al parecer el Banco Central, el nuevo ministro de Economía, Hernán Lacunza, y el exministro y candidato Roberto Lavagna avalan en silencio la opinión del candidato peronista, que venció por 15 puntos a Mauricio Macri en las PASO.