Pymes: la competitividad, la verdad sin anestesia

La competitividad argentina no está en crisis. Está en estado crítico, en coma inducido, en especial en las pymes. A veces parece que le ponen suero con discursos y promesas, pero la realidad es dura: no se arregla con marketing ni con medidas parche. La competitividad no nace de un eslogan, se construye.

Hoy está condicionada por cuatro factores principales que no podemos seguir ignorando si queremos dejar de ser "el país del futuro que nunca llega" y pasar a ser el país del presente.

La macroeconomía: una montaña rusa sin cinturón. Volátil, imprevisible y siempre al borde de un nuevo "plan salvador" que dura menos que un café. La relación dólar-peso argentino, medida en términos multilaterales, no es competitiva. Las sucesivas devaluaciones no solucionan nada si no se corrigen los fundamentos.

El mercado interno se protege y se achica. El externo, directamente se esfuma. No alcanza con devaluar para "mejorar competitividad"; se necesita estabilidad macroeconómica real, con reglas claras y previsibles. Sin horizonte, no hay inversión productiva.

Costo financiero: el enemigo silencioso Acceder a crédito en Argentina es como buscar agua en el desierto. Las tasas son prohibitivas, más cercanas a un castigo que a una herramienta de crecimiento. Para muchas pymes, el financiamiento formal es ciencia ficción.