Punto por punto: qué pierde el INTA con los recortes de la motosierra

La advertencia desde el INTA

Desde el punto de vista de Ariel Pereda, actual director Nacional de INTA, “lo que se propone no es una reforma, sino una transformación forzada, autoritaria y extremadamente injusta” y acusó que “lo que se está desmantelando no es solamente un organismo técnico” y que “está en riesgo no es una estructura administrativa, es una red viva que conecta ciencia, producción, tecnología y comunidades en todo el país”.

“Con esta reforma, el INTA queda bajo el mando directo del gobierno de turno, con una mayoría automática en la toma de decisiones y un presidente con rango de secretario que concentra todo el poder”, opinó Pereda y aseguró que con estos cambios pueden quedar fuera del radar “las economías regionales, los productores familiares y los saberes locales”.

El impacto directo en Mendoza

La presencia del INTA en la provincia se ve reflejado a través de la Dirección Regional Mendoza-San Juan, la cuenta con cuatro experimentales en tierras mendocinas y una en el territorio sanjuanino: Luján de Cuyo, Junín, San Rafael, La Consulta y Pocito. Además, cuenta con agencias de extensión que están en toda la región y están en contacto directo con los productores.

En el caso de la experimental que nuclea la actividad en el Este de Mendoza, advirtieron sobre el impacto directo que tendría la reforma para el agro local y agradecieron el respaldo de los productores de la zona.

“Esta reforma amenaza directamente la capacidad operativa del INTA en el Este, esta zona cuenta con 82.000 hectáreas bajo riego, más de un 1,5 millón de ha de secano y más de 7.000 productores, todo esto clave para la producción vitivinícola, hortícola, frutícola y ganadera de la provincia. Esta modificación del INTA comprometería la asistencia técnica, la investigación aplicada y el acompañamiento a pequeños y medianos productores”, argumentaron desde la EEA Junín.

Asimismo, comentaron: “Cámaras, asociaciones de productores, municipios, concejos deliberantes, sector educativo y productores independientes de la zona Este han expresado su respaldo a la labor del INTA Junín, participando activamente mediante notas de apoyo y acciones simbólicas como el reciente ‘Abrazo al INTA’ y manifestando su preocupación por el futuro de la institución”.

El argumento oficial

Como lo comunicaron desde el Gobierno nacional aseguraron que la decisión de su modificación se respalda en que “una de las entidades más emblemáticas del país, se desvió durante los últimos años de su propósito original, siendo utilizado como herramienta de militancia política y con un enfoque guiado por los lineamientos de la Agenda 2030 y alejado de las necesidades reales del progreso del sector agroindustrial”.

Desde los números, marcaron que la dotación del INTA supera los 6.000 agentes y tiene un presupuesto anual aproximado de $229.000 millones. “Los altos niveles de ineficiencia detectados y la mala administración de los recursos públicos, hacen necesario repensar sus funciones y su organización para adecuarlas a los nuevos desafíos tanto nacionales como internacionales”, dijeron de manera oficial.

Según el análisis realizado por las autoridades, “el carácter descentralizado del INTA no se tradujo en una mayor eficacia institucional, sino que ha derivado en dificultades de supervisión estratégica, dispersión operativa y una débil alineación con los lineamientos de la política agropecuaria nacional”.

Por eso, en esta nueva etapa esperan un nuevo enfoque en el organismo que ahora dependerá de la Secretaría de Agricultura: “El nuevo rol del INTA será el foco en la investigación, la creación de tecnologías y bienes públicos tecnológicos para profundizar la base científica dirigida a la producción agropecuaria y contribuir a la formación de nuevos productores agropecuarios altamente capacitados, interconectados a través de redes privadas”, completaron.