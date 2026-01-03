Provincias argentinas, una oportunidad estratégica para el desarrollo de franquicias

Durante años, el crecimiento de las franquicias en Argentina estuvo asociado casi exclusivamente a Buenos Aires y a las principales capitales del país. Sin embargo, esa mirada comienza a mostrar límites evidentes. Mientras la competencia se intensifica en los grandes centros urbanos, una parte significativa del potencial de expansión permanece subestimada: el interior argentino.

Lejos de ser una periferia económica, las provincias están emergiendo como un terreno especialmente favorable para el desarrollo de redes de franquicias más eficientes, con mejores márgenes y mayor estabilidad operativa.

La concentración histórica del sistema de franquicias en las grandes ciudades generó una percepción distorsionada: la idea de que escalar un negocio requiere visibilidad, volumen y sofisticación desde el inicio. En la práctica, muchas de las redes más sólidas se construyen en mercados más pequeños, donde el crecimiento es progresivo y la operación puede ordenarse desde etapas tempranas.

En el interior , los costos de instalación y operación suelen ser más bajos, la competencia es menos estructurada y la relación con el cliente es más directa. Estos factores no solo reducen el riesgo inicial, sino que permiten validar el modelo con mayor rapidez.

Existen múltiples ejemplos de ciudades y provincias con condiciones objetivas para convertirse en polos de desarrollo de franquicias. Córdoba, Mendoza, Tucumán, Neuquén, Chubut, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Río Negro concentran economías regionales activas, consumo estable y una fuerte cultura emprendedora.

Las provincias están emergiendo como un terreno especialmente favorable para el desarrollo de redes de franquicias más eficientes.

En estos mercados se observa un rasgo diferencial: la combinación entre ambición de crecimiento y capacidad de ejecución. A diferencia de contextos más saturados, donde el foco suele estar en el posicionamiento, en el interior la prioridad está puesta en hacer funcionar el negocio.

Fortaleza cultural

Argentina presenta una particularidad frente a otros mercados: gran parte de sus empresas del interior nacen en contextos de escasez, volatilidad y restricción. Esa experiencia forja una cultura empresarial con atributos clave para la expansión:

Toma de decisiones ágil y pragmática.

Disciplina operativa y control de costos.

Cercanía real con el cliente y el mercado.

Estos elementos son centrales para cualquier sistema de franquicias que aspire a ser replicable y sostenible en el tiempo. En muchos casos, el emprendedor del interior ya opera con una lógica compatible con la estandarización, aun sin haber formalizado un modelo de franquicia.

Franquicias Argentina presenta una particularidad frente a otros mercados. Archivo.

A pesar de este potencial, el ecosistema de franquicias en Argentina continúa mostrando una fuerte centralización. La mayoría de los procesos de análisis, acompañamiento y profesionalización se concentran en grandes ciudades, dejando fuera a emprendimientos con tracción real en localidades medianas.

El resultado es una brecha evidente: talento y oportunidades distribuidos en todo el país, pero acceso limitado a procesos, tecnología y metodologías que permitan escalar.

Dónde pueden surgir las próximas redes nacionales

Si se observa la dinámica del mercado, es razonable pensar que muchas de las próximas grandes marcas argentinas no surgirán de los barrios tradicionales de Buenos Aires.

Es más probable que nazcan en ciudades como San Juan, Río Cuarto, Comodoro Rivadavia, Posadas, Rafaela, Ushuaia o La Rioja, donde existen negocios consolidados a nivel local y fundadores con ambición de crecer.

El desafío no pasa por crear conceptos desde cero, sino por identificar estos proyectos, profesionalizarlos y acompañarlos en su transición hacia modelos replicables.

Redefinir el mapa del franchising

El interior argentino no representa un mercado secundario, sino una oportunidad estratégica. Las marcas que hoy se definen como “regionales” suelen encontrarse, en realidad, en una etapa temprana de desarrollo. Con estructura, procesos y visión, muchas de ellas pueden transformarse en redes nacionales e incluso regionales.

Argentina se encuentra en un momento propicio para este cambio de mirada. Quienes comprendan a tiempo el valor del interior no solo diversificará el crecimiento del sistema de franquicias, sino que contribuirán a construir un ecosistema más equilibrado, profesional y federal.

* Diego Schvartzman. Socio & CEO de 300 Argentina.