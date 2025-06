Productores de yerbamate cobran por debajo del precio de referencia y a 120 días

- ¿Por qué esa diferencia entre los industriales y los secaderos?

- Se ha desatado una gran batalla por el mercado. Fundamentalmente las dos grandes empresas correntinas que están disputándose el primer puesto de ventas, que hoy lo tiene la cooperativa de la ciudad de Colonia Liebig. En esa batalla no hay tiempo para subir el precio de la canchada y, por consiguiente, tienen que ir con precios bajos al mercado, entonces es ahí donde está el tapón que hace que no suba el precio de la canchada, por lo cual no sube el precio del productor.

- El ministro Federico Sturzenegger volvió a felicitar la desregulación de la cadena yerbatera...

- Sturzenegger trabaja según el rol que le han dado. Él está haciendo lo correcto. Le dijeron: "Sacá todas las regulaciones, sacá todas las trabas", y él cumple con lo que le pidió Milei. El gobierno de Misiones fue el que permitió la desregulación de la actividad yerbatera, es tan responsable como Milei de la destrucción y desmembramiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) porque desde diciembre del 2023, Misiones le viene votando en el Congreso a favor de Milei. El gobierno de Misiones se jacta de que le da gobernabilidad en estas últimas votaciones que hubo en Buenos Aires, ¿cómo es que pudo negociar que el INYM quede como regulador de precios y de las plantaciones de yerba? Pudo haberlo hecho. Con esto no quiero decir quiero decir que el INYM hubiera parado la gran caída del precio, pero hubiéramos estado mejor.

- ¿En qué precio debería estar hoy el kilo de hoja verde puesto en el secadero?

- Estaría entre 330 y 350 pesos el kilo de hoja verde.

- Los productores que hoy se quejan son los mismos que hace menos de dos años votaron a Milei y sabían que de ganar las elecciones se venía la desregulación de la actividad. Milei está cumpliendo con lo que anunció en su campaña electoral…

- La gente tenía a nivel nacional la opción de Milei o el populismo de izquierda o sea la continuidad de un gobierno que ya venía gobernando el país desde más de 20 años, con la interrupción de cuatro años de Macri. Es decir, o tenía la opción de algo nuevo que mostraba como un cambio rotundo, un giro de 180 grados, o seguir con el fracaso del kirchnerismo.

Mercado de yerba mate

- Mientras Misiones quiere la regulación, Corrientes está a favor de la desregulación del sector yerbatero. ¿Quién está ganando?

- Misiones plantea que debe regularse, pero no hace las cosas para que se regulen. Misiones plantea en los medios a nivel provincial una cosa, pero a nivel nacional procede con mecanismos que van en contra de la regulación. O sea, no estamos seguros de que si realmente quieren la regulación o lo están diciendo nada más.

- Los industriales, los secaderos y los productores se quejan que no ganan, los supermercaditos aseguran que su ganancia no supera el 5%, entonces ¿quién se queda con la ganancia?

- Por el momento, todo el mundo menos el productor y el tarefero.

- Hoy un kilo de yerba en góndola se vende entre 3.000 y 3.500 pesos. ¿Es un precio razonable?

- Sí, es un precio razonable, aunque es un poco bajo. Consideramos que el precio de la yerba podría estar entre $4.000 y $4.500 y no le afectaría a la gente porque un paquete dura entre dos y tres semanas. El problema es que la yerba siempre está como moneda de cambio en las negociaciones de los almacenes o supermercados, porque hay cuatro jugadores grandes (dos en Misiones y dos en Corrientes), que están en una franca disputa del mercado. También tiene su responsabilidad el productor, porque somos 15 dirigentes distintos, todos tenemos ideas un poco distintas y tenemos recelos internos, debemos juntarnos y decirle a los productores: "Frenemos la cosecha hasta que se pague el precio que corresponde". Además, si frenamos la cosecha, se termina el stock en los molinos y, por consiguiente comenzará a subir el precio.

Dónde va el INYM

- ¿El sector yerbatero está como en la década del 90, cuando la desregulación del gobierno de Menem hizo que los grandes industriales ganen muy bien dinero por sobre los productores quienes recibirán muy pocos pesos por cada kilo de hoja verde?

- Parecido, pero con la posibilidad de que ahora se conocen y se transparentan los números. El INYM existe, a pesar de que parezca que no y dio un número de referencia de 355 pesos el kilo de hoja verde puesta en el secadero. Quiere decir que suma eso a la acción de las cooperativas que es el mejor sistema. La demostración de que el productor está mejor con una cooperativa que si no la está, es que estamos cerca del costo del INYN con las cooperativas. Que sí que se puede lograr ese precio, lo que sucede es que hay un gran excedente de hoja verde del año pasado. Los galpones tienen stock para cuatro o cinco meses, eso hace también que todavía no suba el precio de la hoja verde. Cuando el productor se mantenga en la posición de no cosechar el 100% de su yerba, vamos despacito lograr que suba el precio y, por supuesto, tengo la expectativa de que el año que viene lamentablemente por el abandono del cuidado de los yerbales tengamos una cosecha menor, lo que a la larga va a influir en la sequía”.

- Pero si el productor no cosecha, no come….

- Por supuesto, ahí está el tema, pero ¿qué pasa? No es solo el chiquito el que no cosecha, cosecha menos también el grande, porque la cuestión climática también juega en todo esto. Si todos frenamos y hay menos yerba, va a generar un pequeño aumento de precio. Por supuesto, al que cosecha menos kilos no le sirve ese aumento. La única forma que hay de mover el precio es justamente sacando yerba del mercado. No hay otros mecanismos.

- Pero entraría yerba del exterior…

- Está demostrado que la importación no supera los 11 millones de kilos, por eso no me preocupa la importación de yerba, me preocupa que se mantengan bajos los niveles de ingreso de cosecha. Ahí tenemos que trabajar nosotros.

- ¿Cómo está el nivel de exportación?

- La exportación se mantiene como siempre. El año pasado hubo un pequeño aumento, unos 4 millones de kilos, que es lo que consume el mercado interno en una semana.

- ¿Cómo vislumbra el segundo semestre del año?

- Que se va a mantener en niveles menores al año pasado.

Consumo interno

El mercado de la yerba mate muestra señales mixtas: mientras el consumo interno sigue en expansión y las exportaciones se sostienen, la producción de hoja verde experimenta una fuerte retracción. Así lo refleja el último informe estadístico del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), correspondiente al período enero-abril de 2025.

Según los datos oficiales, entre enero y abril la salida de yerba mate de molinos -que incluye las ventas al mercado interno y los envíos al exterior- alcanzó los 105.349.317 kilos, lo que representa un incremento del 13,35% respecto al mismo cuatrimestre del año anterior.

El principal motor de este crecimiento es el mercado argentino. Solo en abril, la salida con destino al consumo local fue de 25.050.144 kilos, acumulando 91.426.585 kilos en lo que va del año. Esto representa un aumento interanual del 15,67%, con una variación mensual positiva del 7,86% respecto a marzo y un notable 34,96% más que en abril de 2024.

El volumen acumulado en estos cuatro meses convierte al consumo interno de yerba mate en el más alto desde 2021, reflejando una sólida recuperación del mercado local tras un 2023 marcado por la retracción de la demanda.

Exportaciones sostenidas

Las exportaciones, en tanto, siguen representando un volumen menor pero constante. En abril se exportaron 3.482.132 kilos, con un acumulado cuatrimestral de 13.922.732 kilos, apenas 0,23% por encima del mismo período del año pasado, lo que marca una meseta tras el impulso del último año.

En contraste con el buen desempeño en góndola, la cosecha de hoja verde registra mantiene una contracción significativa, motivada por el derrumbe de los precios que impuso la desregulación del mercado, decretada por el presidente Javier Milei. En abril ingresaron a secaderos 108.949.335 kilos, de los cuales 93.399.704 provinieron de Misiones y 15.549.630 de Corrientes. Si se considera el acumulado del primer cuatrimestre, el ingreso total fue de 173.967.957 kilos, lo que significa una baja del 35,16% respecto al mismo período de 2024.

El informe también destaca las preferencias de los consumidores. Los envases de medio kilo volvieron a liderar las ventas con el 56,59% de participación en el mercado interno, seguidos por los paquetes de un kilo (37,60%). Los formatos mayores (dos kilos o más) y menores (cuarto kilo o menos) representaron porcentajes marginales. En total, los paquetes de 1/2 y 1 kilo explican el 94,19% de la yerba que llega a los hogares argentinos.