Yerba mate: el Gobierno anunció el fin de las estampillas que cobra el INYM, impacto en los precios

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a poner como ejemplo del éxito de su gestión, a la quita de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y su impacto en los precios. Además, anunció que eliminará el cobro de la estampilla del INYM, lo que terminará por suprimir las herramientas para lo que fue creado.

En una entrevista concedida a LN+ celebró como una anécdota el desplome del precio de la yerba mate, confundiendo góndola con materia prima: “En el DNU, nosotros dispusimos que el Instituto Nacional de la Yerba Mate no iba a fijar más el precio. En estos días me llamó una persona y me dijo ‘Federico, te olvidaste de la hoja de ruta yerbatera’. ¿Qué es la hoja de ruta yerbatera? Hay una resolución de la ex-AFIP que dictamina la entrega de un [informe] cuadriplicado cada vez que se sacaba un paquete de yerba, se movía un camión, etc. Eso también lo eliminamos. Poco después, me vuelven a llamar. ‘Federico, te faltó sacar la estampilla yerbatera’. Bueno, son esas cosas a las que apuntamos sacar y así simplificar los procesos”.

“…en Argentina cuando una industria es competitiva, ¿qué hacemos? La transformamos en monopólica. Creamos un instituto para lo que era competitivo”, aseguró, sin atender que el INYM fue creado en medio de una oleada de protestas de productores que estaban en la miseria y con precios de la hoja verde en picada.

En la década desregulada, entre 1991 y 2001, el kilo de yerba mate al 1992 y 2001 en los $2 pesos. En tanto el kilo de la hoja verde puesta en secadero pagado al productor pasó de $0,20 al inicio del período, a $0,06 al cabo de los diez años. Lo que implicó pasar de una participación del sector primario del 30% en el valor final (3 kilos de hoja verde para producir un kilo de producto final), a una participación del 10%.

“Entonces, lo sacamos el Instituto (Nacional de la Yerba Mate), dejó de fijar el precio, los precios cayeron 30%”, remarcó el ministro, sin distinción entre góndola y materia prima. Pero siquiera en la góndola es acertada la expresión: el último dato de la inflación marca una suba del 0,2 por ciento en los precios de los supermercados. El precio de la hoja verde cayó no menos del 50 por ciento desde diciembre pasado.

“…me llama uno y me dice: “No, Federico, sacaste la hoja, te olvidaste la estampilla yerbatera”. Y entonces después otro me llama: “Federico, sacaste la estampilla, no, que todavía no la sacamos porque eso necesitó el Congreso”, me dice, “te olvidaste que hay una resolución que impide sembrar yerba”. O sea, Argentina es un país donde vos querés creer, acrecentar la producción y el Estado te dice: “No lo puedes hacer”, señaló Sturzenneger sin dar a conocer el nombre de su interlocutor”

Las ventas en el mercado interno están en baja. En octubre, el consumo interno fue de 22.424.232 kilos, con una disminución del 5,75% respecto a septiembre y del 10,05% en comparación con octubre de 2023. A nivel anual, el acumulado de 2024 muestra una caída del 8,91% frente a igual período del año pasado, según un informe del INYM.

Paro por cuatro meses

Tal como lo habían anticipado días atrás, los productores yerbateros comenzaron una medida de fuerza que se mantendrá por cuatro meses en el marco del reclamo para que se cumpla un precio mínimo de $390 por kilo de hoja verde y que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), recupere sus funciones de fijar precios y establecer cupos para las plantaciones, luego de la desregulación impulsada por el DNU 70/2023. El paro abarca la cosecha y comercialización de la yerba mate.

Tras la desregulación del INYM, no solamente se vio afectado el productor yerbatero que debe entregar la hoja verde a secaderos por montos que oscilan entre los $170 y $230 y con pagos con cheques posdatados de entre 30 y 60 días, sino que también refleja la desigualdad estructural entre los diferentes eslabones de la cadena productiva, siendo los tareferos los más afectados.

“Hoy los tareferos dependen mayoritariamente de decisiones externas a su sector y del asistencialismo estatal, lo que no resuelve sus problemas de fondo y afecta su dignidad porque lo que reciben equivale a un subsidio de indigencia”, señalaron un grupo de productores yerbateros nucleados en la localidad de Comandante Andresito, principal productora de yerba mate del país.

Adhesión del MAM

El Movimiento Agrario de Misiones (MAM) informó que adhiere al paro de la cosecha de yerba mate en el verano, conocida como “zafrinha”, que se realiza habitualmente entre los meses de diciembre y marzo, en reclamo de precios dignos y la restitución al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) de sus facultades plenas.

Desde el MAM destacaron: “La realidad muestra que, a un año del inicio del gobierno libertario de Javier Milei y La Libertad Avanza, los únicos beneficiarios son las grandes empresas que monopolizan la actividad, que están pagando la mitad de lo que valía la yerba mate el año pasado”.

En ese sentido, advirtieron que “el panorama es crítico e insostenible”, ya que los colonos ni siquiera pueden cubrir los costos de producción, lo que se resiente especialmente entre los tareferos, el último eslabón de la cadena.

“Manifestamos nuestro apoyo total a las medidas de fuerza dispuestas democráticamente por las familias de agricultores que representan a las diferentes zonas yerbateras de Misiones y nos sumamos a la campaña de visibilización y concientización de la situación. Llamamos a mantener la unidad en la lucha y seguir movilizados en la defensa de nuestro producto madre y de todos los derechos adquiridos a favor de la agricultura familiar”, enfatizaron en el documento.