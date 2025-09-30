Privatización: el Gobierno puso en venta el 44% de las acciones de Nucleoeléctrica

El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal encargada de la operación de las centrales nucleares del país, con la venta del 44% de las acciones. La medida quedó establecida en el decreto publicado en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

La iniciativa prevé dos mecanismos principales. La venta en bloque del 44% de las acciones mediante licitación pública, con alcance nacional e internacional y la creación de un Programa de Propiedad Participada (PPP) por el 5% de las acciones, destinado a que los trabajadores de la compañía accedan a una porción del capital accionario.

Según el texto, el esquema de privatización se enmarca en lo dispuesto por la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado y establece que el Estado nacional conservará la mayoría accionaria de la compañía, manteniendo el 51% del capital social en manos de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica.

El Ministerio de Economía, a través de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, será la autoridad de aplicación encargada de llevar adelante el proceso.

El Gobierno anunció la incorporación de capital privado en la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).

Además, la norma dispone ajustes en la estructura accionaria previa a la licitación. Nucleoeléctrica deberá transferir un 0,01% de las acciones de Energía Argentina S.A. (ENARSA) al Estado, mientras que esta última deberá traspasar el 1% de las acciones de NASA a la Secretaría de Energía, consolidando así la mayoría estatal antes de la venta.

NASA opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II y es presidida actualmente por el ex jefe de asesores del presidente Javier Milei, Demian Reidel.

Inversiones para Atucha

El proyecto de privatización tiene como objetivo central asegurar los fondos necesarios para proyectos estratégicos como la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I, que prevé su reingreso al mercado en 2027, y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).

Nucleoeléctrica produce cerca de 1763 Mw para el sistema interconectado nacional y se encarga también de la comercialización en el mercado eléctrico mayorista.