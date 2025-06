Por qué la economía se reinventa pese a la poca creación de puestos de trabajo

En su columna de MDZ Radio 105.5 FM , el economista Carlos Burgueño abordó la coyuntura económica actual, destacando un proceso de transformación estructural. "La economía que existía hace dos años, hoy no existe", afirmó, señalando que el país atraviesa un "periodo de reordenamiento, reacomodamiento, reinvención", lógico en este contexto, pero con crisis asociadas.

Sobre reconversión y empleo, ejemplificó: "Vos tenés una fábrica de pantalones que ahora los importa y echó a 10 personas. ¿Qué hacemos con esas 10 personas?". Aunque consideró "lógico" desmantelar industrias ineficientes, cuestionó la falta de mitigación: "Me parece que no se está conteniendo esa reconversión. No se están creando otros puestos de trabajo". Agregó que "el tipo de cambio tampoco ayuda" a sectores expansivos.