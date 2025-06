Lundin Mining: del revés en Mendoza a la cima mundial del cobre con San Juan

Josemaría en San Juan: el nuevo horizonte

La amarga experiencia en Mendoza no detuvo el interés de Lundin en el potencial minero de Argentina. De hecho, la empresa canadiense aprovechó ese tiempo en la región para observar de cerca lo que ocurría en la vecina San Juan y fue allí donde fijó su atención en el proyecto Josemaría.

Tras su salida de Mendoza, Lundin se enfocó decididamente allí. Actualmente, Josemaría es parte del Proyecto Vicuña, uno de los mayores distritos de recursos de cobre, oro y plata del mundo.

En un hito reciente, Lundin Mining y BHP formaron un joint venture, con Lundin al frente de la operación, para avanzar en este yacimiento. Josemaría es considerado por la industria como el mayor descubrimiento de cobre "greenfield" de los últimos 30 años, consolidándose como una pieza clave en la estrategia de crecimiento global de Lundin y reafirmando el potencial geológico de la Argentina.

La compañía ya proyecta un estudio de desarrollo integrado para Vicuña en el primer trimestre de 2026 y aumentó significativamente la inversión de capital en este proyecto para el año en curso. Así, lo que fue un revés en Mendoza se convirtió en un catalizador para una inversión estratégica de talla mundial en San Juan, posicionando a Lundin Mining en la senda para alcanzar los primeros puestos de la producción global de cobre.

El plan de Lundin para el top ten mundial

Lundin Mining no solo fijó una meta ambiciosa, sino que delineó una estrategia robusta respaldada por iniciativas de crecimiento específicas y proyecciones financieras sólidas. Para alcanzar su objetivo, la compañía planea expansiones clave en sus operaciones existentes:

Candelaria (Chile): una expansión subterránea que aumentaría la capacidad de procesamiento hasta en un 60%, permitiendo añadir unas 14 mil toneladas anuales de cobre con una inversión reducida.

una expansión subterránea que aumentaría la capacidad de procesamiento hasta en un 60%, permitiendo añadir unas con una inversión reducida. Caserones (Chile): mejoras en los procesos de lixiviación que permitirán recuperar entre 7.000 y 10.000 toneladas adicionales de cátodos de cobre por año.

mejoras en los procesos de lixiviación que permitirán recuperar entre por año. Chapada (Brasil): el proyecto Saúva podría sumar hasta 20.000 toneladas de cobre y 60.000 onzas de oro al año, con un estudio de prefactibilidad previsto para finalizar antes de fin de año.

el proyecto Saúva podría sumar hasta al año, con un estudio de prefactibilidad previsto para finalizar antes de fin de año. Eagle (EE. UU.): la exploración en el proyecto Boulderdash (acuerdo con Talon Metals por el 70%) busca extender de manera significativa la vida útil de la mina.

El Proyecto Vicuña es descrito como una de las mayores zonas de recursos minerales de cobre, oro y plata del mundo, y se proyecta un estudio de desarrollo integrado para el primer trimestre de 2026.

Financieramente, Lundin Mining mantiene una proyección sólida para 2025, anticipando ingresos por US$ 3.700 millones y un flujo de caja libre ajustado de US$ 800 millones, basado en un precio del cobre de US$ 4,40 por libra. Para el período 2025-2029, se proyecta un EBITDA acumulado de US$ 8.100 millones y un flujo de caja libre ajustado de US$ 4.900 millones.

La compañía reafirmó su guía de producción para 2025 y ajustó su proyección de costos en efectivo para el cobre a un rango más competitivo: entre US$ 1,95 y US$ 2,15 por libra, beneficiándose Chapada de mayores ingresos por subproductos de oro y un tipo de cambio favorable. El gasto total de capital para este año se estima en US$ 795 millones, con un notable aumento en la inversión para el Proyecto Vicuña.