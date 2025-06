Minería: el potencial real de Mendoza, el peso de la 7722 y un "ultraje" en San Jorge

El potencial minero de Mendoza, desde la óptica de un especialista

-¿Cómo ve el impulso a la minería que se le está dando en Mendoza?

Los mineros siempre somos optimistas. Básicamente estamos viendo un cambio de una situación que estaba obsoleta ya y que obviamente merecía un cambio. Hay un apoyo significativo desde el orden político, hay cierto apoyo de la ciudadanía en desarrollar la minería. Los números de Mendoza son preocupantes a la luz de la disminución de las regalías petroleras y de la diversificación productiva. Todo lo que se ha hecho en la vitivinicultura, el enoturismo, todo eso es excelente y es muy bueno. Y el turismo es obviamente un atractivo fundamental para la región, pero está demostrado que no es suficiente con eso. Hay que desarrollar otras industrias y la minería está ahí en la primera línea de largada para hacer una contribución muy fuerte para Mendoza. Si se hace bien, si se hace con el respaldo tanto del Gobierno como de la población.

-¿Cree que es viable el avance con la legislación vigente?

-Esperemos que no haya sorpresas, esperemos que se trabaje en pos de la eliminación total de la 7722. Como minero, básicamente esa es la solución principal que todo el mundo espera. Y si es un panorama lento de camino hacia eso, que se vaya con toda la expectativa de la innovación tecnológica para poder poner en marcha algún yacimiento en los próximos años que haga que la minería se inserte en el tejido social de Mendoza. Como lo ha hecho en algunos sectores del tejido de la electromecánica, de muchas industrias de servicios que están vinculadas a la minería en una provincia que lamentablemente no tiene minería. El gobierno debe seguir haciendo las cosas bien, sin molestar a nadie, pero con un paso firme. Y esperemos que los otros sectores que no están involucrados en el desarrollo minero entiendan lo que se hace y cómo se trabaja en la industria con los más altos estándares de preservación del medio ambiente y de cuidado de las personas. Así que, no auguro nada más que mejorías y espero que sean pronto.

-¿Cuál es el potencial real que tiene Mendoza en materia de minería?

-Muchísimo. Lo que pasa es que Mendoza tiene que darse cuenta, y las autoridades de Mendoza tienen que darse cuenta, que hoy el artilugio de solamente una región limita el potencial. El potencial de la cordillera es ilimitado siempre y cuando se cuide lo que se quiere preservar, Valle de Uco, básicamente, y algunas otras zonas que habrá que extraerlas de la posibilidad. Pero no por un antojo o por una situación que no tenga una base técnica aprobada. El agua se puede cuidar, el vino se puede seguir produciendo en excelente calidad, el turismo puede seguir llegando y Mendoza puede ser una potencia minera como realmente tiene la condición geológica para ser.

-¿Cómo ve el avance del proyecto San Jorge y las manifestaciones que hubo en Uspallata?

-Yo creo que el proyecto San Jorge es como un estereotipo de lo que debería hacerse en Mendoza. Como geólogo y como minero opino que es casi un ultraje separar una parte del mineral para poder hacer el tratamiento de otra parte. Me parece absurdo desde el punto de vista ambiental y teóricamente minero es una condición que no comparto. Por eso hablo de la eliminación de la Ley 7722, básicamente eso es lo que va a hacer Mendoza fuerte. Con toda la tecnología que hay hoy es casi un ultraje a la inteligencia minera del mundo hacer lo que se pretende hacer. Pero bueno, será en etapas, será como deba hacerse para que la gente lo entienda. Pero creo que es la gran apuesta de Mendoza de eliminar básicamente las historias. Los elementos que están prohibidos para la minería circulan por las calles de Mendoza todos los días. Ácido sulfúrico y un montón de otros ácidos circulan para todas las industrias. ¿Cómo no va a ser posible usarlos en la minería? Se puede usar todo con los cuidados que corresponden.

Una inversión de 1000 millones de dólares que espera por el RIGI

Martínez es el director ejecutivo de Minas Argentinas SA, encargada de explorar y explotar la mina de oro Gualcamayo, ubicada al norte de San Juan, en el departamento de Jachal.

Esta mina había dejado de producir y tenía como fecha de cierre el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, la empresa que estaba en manos de una firma colombiana fue adquirida por el Grupo Aisa, del empresario español Juan José Retamero, quien decidió dar marcha atrás con el plan de cierre e invertir en un nuevo proyecto minero en la zona denominado Carbonatos Profundos.

Mina Gualcamayo, San Juan.jpeg Minas Argentinas SA proyecta la construcción de una nueva mina en Gualcamayo para explotar el proyecto Carbonatos Profundos.

Este nuevo yacimiento a explotar tiene 3 millones de onzas de oro certificadas y se calcula que podría producir este mineral durante, al menos, 20 años. Por ello el grupo inversor ha solicitado ser incluído en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) proponiendo una inversión proyectada de 1000 millones de dólares.

El plan para ingresar al RIGI fue presentado a finales del 2024 y contempla iniciar la construcción de la nueva mina durante 2027. A su vez, incluía la construcción de un parque de energía fotovoltaica en los terrenos donde se asienta el yacimiento y también la instalación en el complejo industrial de hornos Maerz para producir cales industriales de alta calidad.

Sin embargo, a la espera de respuesta del Gobierno nacional para entrar al régimen que contempla beneficios impositivos, Minas Argentinas SA evalúa modificar el plan original, quitando del proyecto la calera, entre otras posibles modificaciones.

Respecto a la nueva iniciativa, Martínez indicó a MDZ que “estamos trabajando y estamos optimizando la presentación. Vamos a evaluar cuáles son los montos finales y vamos a tratar de completar la inversión lo más extensa posible y con la mayor flexibilidad posible, porque estamos con el proyecto de Carbonatos Profundos en la etapa de factibilidad, con lo cual hay que definir todavía bastante los números y quizás la duración también. Tenemos números que van postulando que podemos llegar a extender los plazos de explotación”.

Indicó que en las próximas dos semanas quedará terminada la nueva presentación y esperan que en un plazo de 30 a 40 días se apruebe finalmente el RIGI.

“Es la única mina en actividad que ha pedido un RIGI para una ampliación, para un proyecto nuevo con una extensión de 20 años. Gualcamayo es la única mina en actividad que ha hecho ese pedido”, destacó el geólogo.

Finalmente, destacó que el régimen impulsado por el Gobierno nacional aporta “un panorama de certidumbre de las normas”.