Planificación patrimonial: claves para proteger el futuro familiar

Por lo general, no resulta complejo distinguir entre las siguientes fases:

Generación y acumulación de riqueza.

Orden y protección de riqueza.

Administración -esta etapa puede incluir instancias de distribución a las siguientes. generaciones, por ejemplo.

Creación de riqueza intergeneracional.

Construcción del legado.

Hoy más que nunca, muchas familias no solo buscan proteger lo acumulado, sino dejar una huella. Transmitir no solo bienes, sino visión. Y para eso, la educación financiera y el asesoramiento profesional son irremplazables. Las fallas en planificación no solo vienen de parte las familias, sino también de asesores que no logran detectar en qué etapa está el cliente.

Diseñado principalmente para familias de alto patrimonio, pero también para ejecutivos de sus family offices y asesores en general con experiencia prestando servicios a este tipo de clientes, el Bootcamp busca aportar conocimientos, experiencias y prácticas a través de los encuentros, así como fomentar la interacción y el intercambio entre los asistentes.

Para lograrlo, se trabajará sobre:

Estructuras fiduciarias, jurisdicciones y privacidad

Fiscalidad internacional comparada (América Latina, Europa, EE.UU.)

Sucesión, gobernanza familiar y gestión del legado

y gestión del legado Normativas como Fatca, CRS y registro de beneficiarios

Herramientas concretas para la protección, proyección y eficiencia patrimonial

Propuesta transformadora y personalizada

Con un cupo limitado, el evento incluye materiales digitales, almuerzos, coffee breaks y una cena privada para un grupo selecto. Las inscripciones ya están abiertas en martinlitwak.com, con tarifas promocionales early bird disponibles por tiempo limitado.

En un contexto de creciente complejidad tributaria, inestabilidad política y exigencias sucesorias, planificar con anticipación no es un lujo: es una necesidad. Este Bootcamp ofrece una instancia única para formarse, anticiparse y construir estrategias patrimoniales sostenibles que —por encima de todo— estén al servicio de lo más importante: la familia.

* Martín Litwak, abogado especialista en fiscalidad internacional y estructuras patrimoniales.