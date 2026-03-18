Petróleo y tasas de la Fed, un combo inquietante en un martes cargado de tensión en los mercados

Hace un año el presidente Donald Trump presionaba al titular de la Reserva Federal , Jerome Powell, para que se decidiera a bajar más rápido las tasas de interés , mientras pedía un petróleo en US$60. La Fed fue bajando la tasa pero más lento de lo que esperaba la Casa Blanca y el crudo está en US$110.

A la luz de las dificultades que se observan hoy en materia inflacionaria en Estados Unidos, guerra mediante, el tiempo parece haberle dado la razón a Powell, que en mayo próximo dejará el cargo como presidente de la Reserva Federal.

En paralelo, los precios del petróleo , a principios de 2025 cotizaba en torno a 68 dólares el barril del Brent del Mar del Norte y unos 65 dólares el West Texas Intermediate (WTI) del Golfo de México, pero Trump buscaba hundirlo en las pizarras a niveles más cercanos a 60 dólares el barril.

Desatada la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y cerrado el estratégico Estrecho de Ormuz por parte del gobierno de Teherán, el precio del petróleo se disparó y marca este miércoles un pico de US$108,40 (13:39 hora argentina) el Brent y US$97,00 el WTI, registrando subas de 4,80% y 1,56% respectivamente.

El precio del petróleo saltó este miércoles luego de confirmarse el ataque a South Pars, el mayor campo de gas natural del mundo, extensión del North Pars de Qatar.

Las tasas de la Fed

Con la certeza de que la suba de los precios del petróleo está poniendo presión sobre la inflación a nivel global, y también en Estados Unidos, los analistas esperan que esta tarde la Reserva Federal mantenga una "posición restrictiva", lo que significa que no habrá cambios en los actuales niveles de la tasa de interés en un rango de 3,50 a 3,75% anual.

"La reunión del Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC) de la Fed del miércoles llega en un momento delicado para los mercados, sostiene Investing.com, y agrega que "existe consenso en que la Fed mantendrá las tasas sin cambios, mientras los responsables de la política monetaria analizan las consecuencias del conflicto en Oriente Medio y la persistente inflación elevada".

Pero más allá de eso, la clave es la publicación del Resumen de Proyecciones Económicas actualizado, incluyendo los gráficos y el mensaje del presidente Jerome Powell en su conferencia de prensa, que dará una perspectiva de hacia dónde va la economía de Estados Unidos.