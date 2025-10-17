Pese a la nueva intervención de Scott Bessent, el dólar subió por tercera jornada consecutiva
El Tesoro de Estados Unidos intervino por tercera jornada. Estimaciones del mercado calculan que Scott Bessent ya vendió US$538 millones.
La tensión cambiaria no cede en el mercado local. A falta de seis ruedas para las elecciones legislativas nacionales, el Tesoro de Estados Unidos volvió a intervenir ayer con compras de pesos pero el dólar avanzó por tercera rueda consecutiva y el dólar oficial mayorista subió hasta $1.402 y el minorista avanzó hasta los $1.430.
El Tesoro de EE.UU intervino ayer por tercera jornada pero, a diferencia de las otras dos anteriores que fue a través del banco Santander, en la rueda del jueves lo hizo mediante el Citi. De acuerdo a la consultora 1816, una de las más escuchadas en el mercado, la entidad que preside Scott Bessent vendió unos US$199 millones el jueves de la semana pasada y US$339 millones el miércoles.
Según la consultora, los pesos que compró Bessent quedaron en el Banco Central sin formar parte de la Base Monetaria, “lo que contribuyó a la falta de liquidez de esta semana que llevó la tasa a un día al 157% anual”. “Veremos cuántos pesos está dispuesto a comprar antes de las elecciones”, concluyó el informe.
“Aún con la presencia del Tesoro norteamericano, el dólar oficial volvió a subir. Los rumores de que bancos locales habrían vendido dólares por cuenta y orden de la entidad extranjera, lejos de calmar la demanda, la avivaron. El spot subió 1,6% con respecto al miércoles hasta cerrar en $1.402”, destacó en su último informe Portfolio Personal de Inversiones (PPI).
“Se acercan las elecciones y el dólar lo sabe. Ayer fue una rueda muy tomadora de dólares. El Mulc pasó de $1.380 a $1.420 , hasta que apareció el Tio Scott , que vendió a través del banco Citi y logró llevarlo a $1.402 en donde cerró la jornada. El MEP y CCL, por su parte, marcaron subas similares en torno a 40 pesos respecto al miércoles. Queda claro que la cobertura cambiaria por las elecciones no frenará y probablemente se acelere en las últimas 6 ruedas antes de las elecciones”, agregó Nicolás Cappella, analista financiero del grupo IEB.
A cuánto cerraron los dólares
En la jornada cambiaria de ayer los dólares cotizaron al alza. El dólar oficial mayorista subió hasta $1.402 y el minorista a $1.430. El blue cotizó a $ 1.465.
Los dólares financieros también subieron, el MEP alcanzó $1.473,5, mientras que el CCL cerró a $1.491,3.