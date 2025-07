Pago TIC crece como plataforma de pago digital para clubes y municipios

Me das un pie perfecto para contarte que justamente pensábamos lo mismo, pero arrancamos en su momento con un club bastante grande como es Quilmes, y luego de eso empezamos a replicar el modelo de negocio con otros clientes, como Chicago y All Boys, pero después vimos que ese mismo modelo de negocio y esos problemas que tenía Quilmes lo pueden tener todos los clubes medianos, también lo padecían clubes de Primera División, las universidades nacionales y los municipios.

Al día de hoy ocho poderes judiciales recaudan a través nuestra plataforma en toda la provincia de Córdoba. Rentas de la provincia de Córdoba recauda a través nuestro sistema, tenemos 450 municipios y diferentes entes gubernamentales que recaudan a través nuestro porque al final del día, lo creas o no, tienen los mismos problemas para resolver. Hoy tenemos aproximadamente 2500 clientes y 2 millones de argentinos pagaron a través nuestro.

Nuestro flamante cliente es San Lorenzo de Almagro, que arrancó hace poquito. Es el primer club de primera que tenemos.

¿Cómo se operativiza el sistema en los clubes, instituciones, organizaciones no gubernamentales?

La idea es que lo que tengan que hacer es lo menos posible, porque lo que queremos no es venir a plantear una nueva ideología o una nueva manera de trabajar. Eso significa de que yo me tengo que adaptar a todas tus necesidades, que yo voy a querer hablar con tu área de tesorería, de finanzas, de contabilidad y poder prepararte los reportes en el mismo formato en el que vos actualmente los manejes. Hablar con el área informática y que reciban las notificaciones en el idioma que ellos quieran hablar. La idea es que no se genere un traumatismo sobre esa migración, sino de que puedan seguir manejando así como actualmente se manejan.

Nosotros disponibilizamos toda la información digitalmente para que ellos puedan acceder a nuestra plataforma o directamente lo tengan ya todo su sistema de gestión o contable o tributario. Entonces la idea es adaptarnos de la manera más flexible posible. No tienen que venir ustedes a nosotros porque me parece una ideología vieja. Es si yo quiero venderte a vos, tengo que adaptarme de todas las maneras posibles para que vos puedas empezar a recordar conmigo.

¿Entre los servicios que ofrecen está el de asesoría?

Todo, de hecho, porque todo, todo lo que hacemos, todas estas integraciones que ofrecemos al principio, lo hacemos sin costo e incluso trabajamos con clubes o municipalidades que capaz no llegan a tener acceso a Internet o no tienen acceso a internet siempre. Y nosotros permitimos que de alguna u otra manera esas entidades puedan recaudar las 24 horas, los siete días de la semana o 365 días del año y los 365 días del año, tengan o no tengan conexión a Internet, tengan o no tengan una persona dedicada a cargo de tesorería.

Y aparte de eso, lo que hacemos es realizamos adelantos sobre la recaudación. ¿No son préstamos, son adelantos sin ningún tipo de interés sobre un flujo que nosotros tenemos previsto para que uno pueda tener una para que puedan cubrir cajas y para la disponibilidad de nuestro producto más famosos, que por ejemplo, siempre en diciembre quieren cubrir aguinaldos y nosotros subimos a cubrir aguinaldos para que un montón de empleados puedan cobrar el aguinaldo en tiempo y forma y que puedan pasar las fiestas con el aguinaldo encima, eh?

Las instituciones, en general, tienen distintos tipo de problemas organizativos. A veces el tesorero trabaja ad honorem y no tiene tiempo. ¿Qué es lo que le aportan ustedes?

La mayoría de las personas que conocemos de los clubes, generalmente están un poco acá, un poco allá. Nosotros no solamente potenciamos increíblemente la oferta de medios de pago y reducimos el costo lo máximo posible, sino que damos un calendario de acreditaciones para que vos a futuro puedas saber cuánto vas a cobrar exactamente. Ni más ni menos. Esto es un producto que al día de hoy la gran mayoría de los medios pagos no ofrecen, que te pueden dar una conciliación de que cobraste de ayer para atrás, pero nunca que puedo cobrar mañana. Y lo que necesita un financiero saber es cuánto va a cobrar mañana.

También ofrecemos un 0810 de atención, tanto para atención al usuario final, que son dos millones de personas y como para 2500 entidades. Pueden mandarnos mails en cualquier momento y nosotros respondemos con un humano atrás que está especializado en responder cada pregunta. Es parte, es todo parte de nuestra ideología, de un contacto humano y una necesidad y una ayuda de verdad.

Muchas organizaciones pueden decir ¿para qué voy a pagar un costo adicional por un servicio que lo puedo realizar yo? ¿Por qué deberían usar sus servicios?

Decimos siempre que hay dos tipos de entidades las que tienen tiempo y la que tienen dinero. Los que tienen los medios para hacerlo no tienen el tiempo para llevarlo a cabo y las que tienen el tiempo no tienen los medios o el dinero.

Si vos quisieses darte de alta con un solo medio de pago vas a tener que completar un formulario en papel de 18 páginas. Creo que ahora algunos medios de pago lo están virtualizando solamente para cobrar con Visa. Después tenés que hacer lo mismo para visa débito. Si querés sumar Naranja, lo mismo. Darte de alta con medios de pago bancarios para cobrar por cuenta bancaria casi ya roza lo imposible. Y, además de todo eso, vos después vas a tener que manejar esas 40 cuentas, que son entre 20 y 60 días distintas. Vas a tener que informar y después vas a tener que recibir archivos en formatos distintos y consolidar todo eso.

Nosotros nos dedicamos a esto y se nos hace difícil. Para las entidades es directamente imposible. Les ofrecemos todo. Si tenés Visa, te complementamos la oferta con todos los otros medios que no podés llegar a tener.

¿Cómo contactarse con ustedes?

Tenemos nuestro sitio web: pagotic.com, el correo electrónico [email protected] y las redes sociales. Cuando se comuniquen siempre van a tener a un ser humano, una persona real atrás, que los va a atender y asesorarles.

¿Con cuántas instituciones están operando en la actualidad?

Actualmente tenemos 450 instituciones gubernamentales, 250 clubes y dos millones de personas que en algún momento realizaron un pago con nosotros. En total son 2500 clientes