PAE suma a un gigante del shale de Estados Unidos para sus operaciones en Vaca Muerta

Pan American Energy ( PAE ) selló un acuerdo con la estadounidense Continental Resources , una de las compañías de shale oil más importantes a nivel global, para fortalecer su estrategia de expansión en Vaca Muerta al. La alianza contempla el ingreso de la petrolera norteamericana como socia minoritaria en cuatro bloques clave de Neuquén y Río Negro, con el objetivo de acelerar el desarrollo de áreas consideradas estratégicas dentro del yacimiento no convencional.

Continental Resources adquirirá el 20% de la participación que hoy posee PAE en los bloques Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro, Aguada Cánepa y Loma Guadalosa. La compañía de la familia Bulgheroni mantendrá el control accionario y la operación de todos los proyectos involucrados. El cierre definitivo del acuerdo quedará sujeto a la aprobación de las transferencias por parte de las autoridades provinciales de Neuquén y Río Negro.

Desde PAE destacaron que la incorporación de Continental apunta a sumar capacidades técnicas específicas. “Como socio no operador, Continental nos aportará su know-how en derisqueo, desarrollo y eficiencia operativa, con el objetivo de poner en valor los enormes recursos no convencionales del país”, afirmó Marcos Bulgheroni , Group CEO de Pan American Energy.

La operación profundiza la presencia de Continental Resources en Argentina. En noviembre pasado, la petrolera fundada por Harold Hamm —conocido en la industria como “el rey del fracking”— desembarcó en Vaca Muerta con la compra del 90% de la UTE Los Toldos II Oeste, hasta entonces en manos de Pluspetrol. Con ese antecedente, el nuevo acuerdo consolida su interés por la formación neuquina, considerada una de las más prometedoras del mundo en shale oil y gas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en redes sociales el ingreso de Continental Resources al país y lo vinculó con un mayor atractivo del sector energético argentino. “Excelente noticia para Argentina y que seguramente será imitada por otras compañías petroleras independientes americanas que ven que el potencial del shale ahora tiene un marco político y económico que justifica la inversión”, sostuvo.

Continental Resources, el rey del fracking

Continental Resources es hoy uno de los mayores productores privados de petróleo y gas natural a nivel global. Produce cerca de medio millón de barriles equivalentes por día y opera más de 5.200 pozos, con fuerte presencia en cuencas emblemáticas de Estados Unidos como Bakken y Anadarko, además de activos en Dakota del Norte, Oklahoma, Wyoming, Montana y Texas. Fuera de ese país, participa en proyectos no convencionales en Turquía mediante un joint venture con la petrolera estatal TPAO y TransAtlantic Petroleum.

“Vaca Muerta es una de las formaciones de shale más atractivas del mundo. Estamos entusiasmados de continuar invirtiendo en Argentina y de consolidar nuestra posición a través de este acuerdo con Pan American Energy”, señaló Doug Lawler, presidente y CEO de Continental Resources, quien también valoró la experiencia técnica y operativa de la compañía argentina.

PAE, por su parte, acumula más de medio siglo de inversiones en Neuquén. En la cuenca neuquina opera siete áreas —seis de ellas en pleno desarrollo— y participa como socio no operador en otras dos. Su producción diaria alcanza los 12 millones de metros cúbicos de gas y unos 40.000 barriles de petróleo, lo que equivale a cerca de 100.000 barriles de petróleo equivalente por día. En Río Negro, además, opera Loma Guadalosa, la primera concesión de explotación no convencional otorgada por esa provincia.