Moratoria: AGIP extiendió hasta el 9 de enero el plazo para adherirse al régimen

La Ciudad de Buenos Aires, mediante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ( AGIP ), extendió el plazo para adherir con beneficios al Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias hasta el viernes 9 de enero de 2026. La moratoria permite regularizar deudas vencidas al 31 de agosto de 2025.

La AGIP extendió el plazo para acceder al 100% de condonación de intereses en la moratoria vigente, para quienes abonen al contado en un solo pago . Se podrá regularizar obligaciones como Ingresos Brutos, ABL, impuesto inmobiliario y Patentes en hasta 48 cuotas.

Debido al alto nivel de adhesión registrado desde su lanzamiento, con más de 70.000 vecinos ya inscriptos, esta medida ofrece una ventana adicional para aprovechar esta alternativa.

Esta actualización alcanza al resto del calendario de adhesión. Así, quienes ingresen a la moratoria entre el 10 y el 31 de enero y opten por el pago al contado accederán a una condonación del 70% de los intereses. La normativa también contempla planes de financiación de hasta 48 cuotas, con una reducción progresiva de los intereses resarcitorios y punitorios según la fecha de adhesión.

Para quienes elijan cancelar su deuda en un solo pago, AGIP incorporó una boleta única , pensada para agilizar el trámite y evitar el ingreso al Portal del Contribuyente. Es para obligaciones de Inmobiliario/ABL y Patentes de hasta $200 mil.

Se puede descargar o abonar desde la web e incluye el monto total a pagar por los períodos adeudados al 31/08/2025, con la condonación de intereses ya aplicada. En el sistema aparece identificada como cuota 219 – “CUOTA ÚNICA MORATORIA 2025”, y también está disponible en Home Banking.

Quienes deban realizar el procedimiento tradicional podrán hacerlo a través del Portal del Contribuyente.

Medidas complementarias de AGIP

Con el fin de facilitar la adhesión, AGIP amplió el horario de atención presencial. Del lunes 1 diciembre al 9 de enero –exceptuando el miércoles 3/12– la sede central de Viamonte 900 atenderá de 9 a 16.30, ofreciendo orientación y asistencia a quienes necesiten resolver dudas antes de sumarse a la moratoria.

Asimismo, se mantendrá la convivencia entre Clave Ciudad y la cuenta miBA, a fin de evitar contratiempos en el proceso de adhesión.