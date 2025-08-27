Mirgor acordó con la UOM suspensiones en sus plantas de Tierra del Fuego por la caída de demanda

Mirgor suspenderá a 360 personas cinco días por mes hasta diciembre. Desde la empresa hablan de cuestiones estacionales, pero la UOM marca que es por una drástica caída de ventas.

El Grupo Mirgor, uno de los mayores empleadores de la provincia de Tierra del Fuego cuyo accionista principal es Nicolás Caputo, anunció un plan de suspensiones rotativas que afectará a 360 trabajadores en sus plantas de Río Grande. La medida fue acordada con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y busca evitar cerca de 200 despidos. Según la empresa la medida responde a cuestiones estacionales, aunque desde el sindicato hablan de una drástica caída en las ventas.

La crisis del sector llevó a la empresa a proponer inicialmente una reducción de personal que incluía la desvinculación de 200 empleados. Sin embargo, tras intensas negociaciones, la UOM logró frenar esta decisión a cambio de un esquema de suspensiones rotativas.

El acuerdo establece que los 360 trabajadores afectados serán suspendidos una semana por mes, con la garantía de recibir el 100% de su salario neto. Esta medida se aplicará en las plantas de Iatec, Famar y Brightstar y, según lo pactado, no impactará en otros derechos laborales como aguinaldo, vacaciones o premios.

Acuerdo con la UOM Desde la empresa señalaron que "el acuerdo involucra a sólo 360 trabajadores de los 2.000 que el grupo tiene en la provincia", lo que permite "disponer, en caso de requerirlo, la suspensión de hasta cinco días al mes hasta diciembre".