Miles de argentinos cruzan la frontera y gastan el aguinaldo en Paraguay y Brasil

Miles de trabajadores argentinos , en su mayoría estatales y municipales que percibieron su medio aguinaldo entre el viernes y sábado pasado, aprovecharon el fin de semana para comprar los alimentos y los regalos del festejo de Navidad en ciudades paraguayas y brasileñas. Es el caso de quienes residen en localidades formoseñas, correntinas, chaqueñas y de Misiones.

El epicentro de las compran fueron Asunción, Ciudad del Este, Encarnación y otras localidades fronterizas del país guaraní. El fenómeno se extendió también a ciudades brasileñas como Foz de Iguazú, Dionisio Cerqueira, Santo Antonio y demás ciudades de Brasil.

En cierta forma los empleados hicieron caso omiso a las propuestas de, entre otros, el gobierno de Misiones, que prorrogó los programas Ahora que permiten reintegros de hasta un 30% y compras con tarjeta de crédito en hasta seis cuotas, según el acuerdo del gobierno con cada banco que participa de este programa.

Tampoco tomaron las propuestas de las propias entidades bancarias o de las grandes cadenas de mayoristas, supermercados, electrodomésticos y de comercios outlet o de segunda selección en indumentaria.

En menor medida, los que no pudieron o no quisieron cruzar los puentes o subirse a las balsas se acercaron al denominado Mercado de la Placita en Posadas que contiene todo tipo de productos, desde electrónica hasta vestimentas llegadas desde Paraguay .

También hicieron lo propio consumidores de otras localidades. Y otros utilizaron los servicios de los conocidos “paseros”, personas que se dedican a cruzar mercadería desde los países fronterizos en forma “ilegal”.

Mañana en Asunción

Con precios muy convenientes para los argentinos, ciudadanos formoseños, correntinos y chaqueños se hicieron presentes en la capital de Paraguay para realizar sus compras de Navidad y Año Nuevo.

Los 320 y 330 kilómetros que separan Asunción de Chaco y Corrientes no fueron obstáculo para que residentes en estas provincias se acerquen para hacer sus compras. “Nos organizamos entre varias familias y nos vinimos, la verdad es que hay mucha diferencia con los precios en la Argentina”, dijo Ana María Guerrero oriunda de Resistencia, Chaco.

ciudad del este tres (1) Largas filas se formaron para aprovechar los buenos precios del otro lado de la frontera. Alejandro Spivak

“Compré desde ropa hasta electrodomésticos y la diferencia es muy grande. Televisores de 32” a 70 dólares, remeras entre 4.000 y 7.000 pesos; pantalones a 10.000 pesos. Realmente Asunción está muy barato para nosotros”, señaló Jorge Atamañuk, quien vive en Resistencia.

Jorge dijo que “aprovechamos y nos quedamos el fin de semana. Un hotel de cinco estrellas, con desayuno y todos los servicios en habitación doble nos salió 30 dólares por día; unos 45 mil pesos”. “Comer nos salió unos 7.000 pesos por persona con bebida incluida en el propio hotel”, agregó.

También se acercaron a la capital paraguaya familias formoseñas que recorrieron los casi 150 kilómetros que los separa de la capital de esta provincia para realizar sus compras. En la ciudad de Asunción se pudo observar la presencia de tours de compras provenientes de las provincias mencionadas.

Paseo en Ciudad del Este

La vedette de las compras este fin de año, sin dudas, es Ciudad del Este. El sábado último fue “un caos transitar por las calles de esta localidad paraguaya". Aquí se juntan ciudadanos argentinos y brasileños procedentes, principalmente de las provincias de Misiones y de la ciudad de Foz de Iguazú.

Más de dos horas de fila para cruzar el Puente de la Amistad, que une las localidades de Ciudad del Este y Foz de Iguazú. Se vieron balsas repletas de automóviles y motocicletas para cruzar el río Iguazú, entre las ciudades de Iguazú (Misiones) y Presidente Franco (Paraguay), ubicada a uno 15 kilómetros de Ciudad del Este.

ciudad del este 34 (2) Alejandro Spivak

También hubo demoras de más de dos horas para cruzar y realizar los trámites migratorios entre Foz de Iguazú e Iguazú. Similar al “Black Friday” de hace un mes, Ciudad del Este fue literalmente “copada” por los consumidores.

Celulares, TV, PlayStation, tablets, netbooks y notebooks, bicicletas, triciclos, entre otros productos fueron los elegidos por los potenciales compradores.

Muchos utilizaron a los conocidos paseros que tienen acuerdos con los propios vendedores y se encargan de cruzar las mercaderías, principalmente electrónicas por fuera de la Aduana.

Multitud en Encarnación

Este fin de semana también se contabilizaron más de 40.000 personas en Encarnación. La fila de vehículos con destino a esa ciudad paraguaya superó los 7 km de extensión.

En especial, la cabecera del lado argentino vivió momentos de caos por la masiva llegada de gente que quería cruzar hacia Paraguay, tanto en vehículos particulares, como en ómnibus y tren.

Según consignó el diario paraguayo Ultima Hora, Migraciones de Paraguay confirmó que el sábado ingresaron a ese país unas 31.000 personas y el domingo hasta el mediodía hicieron su ingreso más de 10.000 visitantes.

Puente-Posadas-Encarnacion El Puente Posadas-Encarnación estuvo saturado de autos provenientes de Argentina. Alejandro Spivak

Un gran porcentaje de los que viajaron hasta allí fueron compradores argentinos y el resto paraguayos que fueron para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo con sus familiares en diferentes puntos del país.

Blas Arzamendia, responsable de Migraciones de Encarnación, señaló que el sábado la jornada fue intensa, donde 28.000 personas provenientes de distintas ciudades de la Argentina, cruzaron a Encarnación en ómnibus y vehículos particulares. En tanto que 3.000 personas utilizaron el servicio de tren para cruzar a Encarnación.

“El domingo el movimiento fue intenso, vinieron masivamente los ciudadanos argentinos”, señaló Arzamendia.

En ese sentido, de acuerdo a los reportes de diferentes medios de Posadas, la fila de vehículos con destino a Encarnación superó los 7 km de extensión y fue larga la demora para cruzar hacia Paraguay.

La circulación hacia Paraguay fue constante desde las primeras horas del sábado y el domingo.

Según informaron, el sistema que permite un control ágil y eficiente para el paso fronterizo, dejó de funcionar, lo que obligó al personal a realizar los trámites de manera manual.

Alrededor del 80% de las personas que cruzaron a Encarnación, lo hicieron con fines de compras. El paso estuvo marcado por la presencia de automóviles particulares, remises, colectivos y motocicletas, en su mayoría cruzan para realizar compras.

En las ciudades brasileñas

En Foz de Iguazú, Dionisio Cerqueira y Santo Antonio, entre otras, las compras fueron principalmente de alimentos. El domingo desde las 6 de la mañana ciudadanos argentinos hicieron fila en los principales hipermercados brasileños para realizar sus compras. “Se llevaron de todo”, dijo un trabajador del hipermercado Boom ubicado en la ciudad fronteriza con Bernardo de Irigoyen.

iguazu cruce dos Los comerciantes de Iguazú están en alerta ante la huida masiva de consumidores los fines de semana. Alejandro Spivak

Por cada real los argentinos tuvieron que desembolsar 280 pesos. “A pesar de estar un poco alto, sigue siendo conveniente venir a Brasil”, dijo Marcelo Palaczuk oriundo de la ciudad misionera de Dos Hermanas a unos 15 kilómetros de Dionisio Cerqueira.

En la frontera seca entre Dionisio Cerqueira y Bernardo de Irigoyen, la mayoría no hace los trámites migratorios para cruzar; lo hacen en forma “irregular”, tanto en automóvil como caminando. “De esta forma podemos traer inclusive productos cárnicos, frutas y verduras cuyo ingreso está prohibido”, remató.