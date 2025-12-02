Matías Alberti: "Los precios del mercado cripto están alineados a lo que pasa con la macro"

El country manager para Argentina de Coinbase , Matías Alberti dialogó con MDZ respecto a la situación actual del mercado cripto , la inserción cada vez más frecuente de los jugadores institucionales y la creciente adopción de la tokenización de activos. También, los planes de la exchange para 2026.

"Los precios del mercado cripto están alineados a lo que pasa con la macro", comentó Alberti, que se hizo presente en la DevConnect 2025 junto al stand de Coinbase

-Creo que lo que está sucediendo en el mercado es que las cripto aún forman parte de un ecosistema financiero. Si bien son un nuevo sistema financiero, por decirlo de alguna manera, también están inmersas en lo que está pasando a nivel macro. Entonces, el valor de los precios está alineado a lo que va pasando en la situación macro, pero lo más interesante no está sucediendo tanto a nivel precios, que va a seguir siendo volátil mientras vaya reaccionando a la situación macroeconómica; lo más importante está pasando en relación al valor en vez del precio, porque en cuanto al valor creo que la industria cripto está en un momento en donde en los últimos años ha venido creciendo la adopción masiva gracias a las soluciones tecnológicas. Ahora lo que estamos viendo es que a esa solución tecnológica se le empieza a agregar un nuevo marco regulatorio a nivel global y eso lo que hace es que genere nuevas y mejores condiciones para la adopción. Creo que más interesante que entender lo que está pasando con el precio es poner la atención en lo que está pasando con el valor.

-¿Creés que las criptomonedas van a ser utilizadas en su mayoría como un activo de reserva de valor o van a lograr imponerse como un medio transaccional?

-Por un lado tenemos la tecnología, es la tecnología blockchain, que va a permitir es una mejor infraestructura para soluciones financieras, para productos financieros. Además, estamos viendo una convergencia con el sistema tradicional. Creo que el sistema financiero tradicional con la nueva tecnología blockchain van a generar un nuevo y superador sistema financiero. A partir de esa nueva infraestructura va a haber distintas criptomonedas con distintos casos de uso o distintas funcionalidades. Por ejemplo, las Stablecoins desde lo transaccional, pagos alrededor del mundo, basándose en la tecnología blockchain, realmente van a crear un valor muy grande porque son más rápidas, más eficientes y ahora con las tecnología escalables. Las Stablecoins para transacciones y Bitcoin que se perfila para ser un activo de reserva de valor.

-Recién mencionaste las regulaciones. ¿Cómo crees que pueda llegar a concluir un marco regulatorio que pide la industria y que eso no ponga trabas en las constantes innovaciones?

-Tener un marco regulatorio es bueno porque el objetivo es proteger al usuario y todo lo que sea proteger al usuario creo que es positivo. Sobre todo en una industria tan nueva en donde aparecen innovaciones todo el tiempo. Pero, a la vez, creo que lo importante del marco regulatorio es que encuentre ese equilibrio entre proteger al usuario pero permitir la innovación. Lo que estamos empezando a ver ahora a nivel global es la regulación que reacciona a la adopción y que creo que ya en estos años los distintos países, los distintos reguladores han ido viendo los casos de uso, han entendiendo en qué casos los usuarios se han sidos perjudicados, han ido aprendiendo y entendiendo el valor que agrega esta tecnología. Y en base a eso creo que la regulación cada vez es mejor.

-¿Qué análisis tenés respecto de la inserción cada vez mayor de los players institucionales dentro del mercado?

-Es muy positiva y creo que es consecuencia del marco regulatorio. El institucional necesita poder trabajar y poder gestionar sus fondos, sus activos, en un marco regulatorio que sea compliant, que sea claro. La regulación ayuda mucho a eso. Y, por otro lado, creo que le dan otro nivel de volumen y otra profundidad al mercado. Lo que hace es que cada vez se genera un círculo de confianza, es decir, si están los individuos, si están las instituciones, los reguladores, en conjunto creo que ayuda a expandir el ecosistema.

¿Cómo evalúas el crecimiento que se observa en el mercado de las stablecoins?

-A nivel global hay dos principales casos de uso. Uno que tiene que ver con pagos o transacciones cross-border, y ahí las stablecoins agregan un valor muy grande porque permiten hacer transacciones internacionales mucho más rápido y a un menor costo. De manera inmediata y casi sin costos. Hoy se pueden hacer transacciones por 0.01 centavos de dólar, con lo cual realmente abre una puerta de oportunidades muy grande. Y el otro caso de uso que me parece muy importante es la posibilidad de que países o personas, individuos de países donde tienen monedas locales que son débiles y con exposición a inflación, a la devaluación y a restricciones de capitales, creo que es una herramienta que le permite a las personas de esos países cuidar sus ingresos, sus ahorros, con lo cual creo que agregan un valor muy grande.

Tokenización

-¿La tokenización de activos vino para quedarse? Es una tendencia que la vemos cada vez más creciente en distintos mercados, por ejemplo en Real Estate.

-Definitivamente creo que vino para quedarse. Va a ser un antes y un después en el sistema financiero global. La tecnología ya está, la regulación está sucediendo y la combinación de esas dos cosas va a permitir un sistema financiero evolucionado. Y, dentro de ese sistema financiero evolucionado, creo que lo principal va a ser que cualquier persona del mundo, desde una Wallet como la de Coinbase por ejemplo, va a poder acceder a todo tipo de activos 24-7. Y eso va a ser gracias a la tokenización, vas a poder tener activos on-chain y con la posibilidad de operarlos 24-7 y sin fronteras. Eso es lo que va a permitir la tokenización. Va a marcar un antes y un después.

-¿Cómo estás viendo al mercado argentino?

-La adopción de criptomonedas en Argentina fue generada, o fue impulsada, por stablecoins. Principalmente en años en los que tuvimos niveles de inflación muy altos, niveles de devaluación altos y también restricción al acceso de dólares. Entonces, las stablecoins impulsaron la adopción masiva. Lo que sucedió es que como primer paso los argentinos han encontrado en las stablecoins la posibilidad de resguardar sus ingresos, de resguardar sus ahorros. Pero, como segundo paso, y una vez que ya están dentro de cripto: ¿qué pasa cuando esos usuarios necesitan usar sus ingresos, sus ahorros? A partir de ahí se ha impulsado y a eso ha dado lugar al desarrollo de soluciones de pago para que los usuarios puedan pagar con tarjetas, con QRs, con distintas transferencias para que puedan hacer uso. Con lo cual creo que los pagos ya están, forman parte del ecosistema los pagos con cripto o utilizando balances cripto. Creo que ya forman parte del sistema financiero.

-¿Qué planes tienen desde Coinbase para Argentina el año que viene?

-Nuestro primer paso en Argentina fue obtener la licencia de la CNV, que es el regulador en materia de cripto en Argentina. Lo cual nos permite oficialmente ofrecer nuestros productos locales. Ese fue nuestro primer gran objetivo y lo logramos este año. Ahora, nos estamos preparando para el año que viene permitirle a los usuarios poder operar con pesos, que puedan operar, comprar y vender criptomonedas con pesos. Y que puedan ir accediendo a distintos productos de Coinbase Global, que los vamos a ir adaptando al mercado local. Y también desarrollando nuevos productos específicamente para el mercado local.