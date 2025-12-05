Luis Caputo anunció que Argentina vuelve a los mercados con un bono a cuatro años
El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una entrevista al canal A24 y confirmó que será con con un bono a cuatro años con un cupón del 6,5%.
El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una entrevista al canal A24 y anunció la vuelta de Argentina a los mercados internacionales. "Estamos volviendo con un bono a cuatro años a noviembre de 2029, con un cupón del 6,5%", comentó el funcionario.
Bono en dólares a cuatro años
Minutos después de las declaraciones de Caputo, la Secretaría de Finanzas comunicó el llamado a licitación del Bono del Tesoro Nacional. “BONO DEL TESORO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6,50% CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2029” (BONAR 2029N - nuevo)", detalló el comunicado oficial.
Te Podría Interesar
Noticia en desarrollo...