Los préstamos en dólares superaron los US$1.000 millones en lo que va de enero

Tras una merma de un par de meses, los créditos en dólares se reactivaron con fuerza en el comienzo del año.

Tras una merma de un par de meses, los créditos en dólares se reactivaron con fuerza en el comienzo del año y alcanzaron los US$1.006 millones en lo que va de enero. De esta manera, la suba de los préstamos en moneda extranjera impactó a la estabilidad cambiaria de las últimas semanas.

La estimación de la reactivación del crédito en moneda extranjera surge de Analytica en base al Banco Central (BCRA) y con datos hasta el 21 de enero.

"El stock alcanzó su valor más elevado desde septiembre de 2019 en dólares constantes (U$S19.485 millones)", resaltó la consultora.

Este aumento de los préstamos en dólares es una de las razones de la estabilidad cambiaria de las últimas semanas. El dólar oficial mayorista retrocedió más de $100 en lo que va del mes.