Los dueños de Flybondi se quedaron con OCA

El fondo de inversión estadounidense COC Global Enterprise avanzó en una nueva operación en el mercado argentino y se convirtió en el accionista mayoritario de OCA , la mayor empresa privada de correo del país. La firma ya había tomado el control de FlyBondi en junio, y ahora suma a su portfolio una compañía clave del segmento logístico local.

Según informó el holding, la incorporación de OCA forma parte de una estrategia regional que busca consolidar un operador de transporte y logística de gran escala en América Latina, apoyado en tecnología, integración operativa y sinergias entre las compañías del grupo.

Con más de 60 años de actividad, OCA cuenta con 760 puntos de atención, una flota superior a 3.500 vehículos y cerca de 9.500 empleados. El acuerdo contempla que Claudio Espinoza permanecerá como accionista y continuará ejerciendo la presidencia del Directorio.

La nueva conducción apunta a fortalecer el equipo de gestión, encarar la modernización de procesos y garantizar la continuidad operativa. Desde COC Global señalaron que la combinación entre FlyBondi —que aporta capacidad aérea internacional— y OCA —especializada en logística y última milla— permitirá ofrecer servicios integrales para el comercio y el e-commerce en toda la región.

El holding también prevé potenciar a OCA mediante el apoyo de OCP TECH, su empresa tecnológica dedicada al desarrollo de soluciones IT e ingeniería de impacto con presencia latinoamericana.

“ Nuestro objetivo es posicionar a OCA como un actor líder en el mercado regional. Vamos a potenciarla y a aprovechar la sinergia con FlyBondi para fortalecer el transporte aéreo y completar una cadena que integre carga, logística y última milla”, afirmó Leonardo Scatturice, CEO y chairman de COC Global Enterprise.

Espinoza, en tanto, consideró que la operación marca el inicio de una nueva etapa. “Este acuerdo es un paso decisivo para transformar a OCA en una compañía regional con estándares de calidad y tecnología de avanzada. Estamos convencidos de que es el camino correcto para profundizar su recuperación”, dijo.

El grupo estadounidense remarcó que la adquisición no modificará las operaciones diarias de la empresa ni afectará la situación laboral del personal. Con esta compra, COC Global Enterprise —que posee 20 oficinas en 18 países— superará los 12.000 empleados en la región.