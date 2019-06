En un acto realizado este sábado en SMATA, Alberto Fernández, quien se postula para presidente en la fórmula peronista que integra con Cristina Fernández de Kirchner, se manifestó en contra del acuerdo Mercosur - Unión Europea y entre otras palabras dijo que "si tenemos que revisar los acuerdos que Macri está firmando por el mundo lo haremos. No me asusta firmar un acuerdo con la Unión Europea, me asusta un acuerdo que nos castigue más de lo que ya nos han castigado", enfatizó Fernández en un acto de SMATA.

Cancillería difunde los acuerdos internacionales en su biblioteca digital de tratados. No sólo se puede consultar los firmados por el gobierno de Cambiemos sino también por todos los anteriores, ya que la base de datos incluye tratados desde 1850. Permite una selección de tipo de acuerdos, cuándo fueron suscriptos y las temáticas, que son numerosas.

A continuación, una selección de acuerdos bilaterales de trabajo, comercio, inversiones y empresas firmados por la actual gestión, como también los suscriptos con organismos internacionales.

