Leve alivio para el vino: las exportaciones cerraron el trimestre con una suba de 15,5%

Luego de los números negativos que dejó el mercado interno , las exportaciones trajeron un leve alivio para la vitivinicultura argentina. Es que las ventas al mercado externo registraron en marzo una variación positiva que llevó el promedio del tercer trimestre a una suba de 15,5% en términos de volumen.

De acuerdo con datos provisorios del Instituto Nacional de Vitivinicultura ( INV ), en marzo se exportaron 181.639 hectolitros, lo que implicó un incremento interanual del 22,8%. La expansión estuvo traccionada principalmente por el segmento de vinos a granel, que exhibió un crecimiento del 51,2% interanual, mientras que los vinos fraccionados -de mayor valor agregado- aumentaron 13,1%.

Esta ecuación tuvo su correlato en los precios. Si bien en términos de valor FOB, los envíos totalizaron US$ 57,4 millones (+9% interanual), se evidenció una elasticidad precio-volumen negativa en el margen, consistente con una mayor participación relativa de productos de menor valor por litro.

El análisis por tipología varietal muestra una fuerte expansión de los vinos blancos (+84,6% interanual en volumen), frente a un crecimiento más moderado en los vinos de color (+13%).

Dentro del segmento fraccionado, las botellas continuaron representando aproximadamente el 98% del volumen exportado, aunque se observó una dinámica creciente en formatos alternativos como bag in box (+300%), lo que podría estar vinculado a estrategias de eficiencia logística y penetración en segmentos de consumo masivo.

En cuanto a la distribución por rangos de precio, se mantuvo una alta concentración en segmentos medios (US$ 15–39 por caja de 9 litros), que explicaron cerca del 60% del volumen exportado, lo que limita la expansión del valor promedio por litro.

A nivel varietal, el Malbec conservó una posición dominante, con el 67% de participación en los vinos varietales exportados, consolidando su rol como principal vector de inserción internacional.

La divergencia entre volumen y valor en el vino

En el acumulado enero-marzo, las exportaciones de vino alcanzaron US$ 142,8 millones, con una variación interanual positiva de 1,2%. Si se suma el mosto concentrado, el complejo vitivinícola totalizó US$ 176,8 millones (+5,9%).

En volumen, el crecimiento fue significativamente más robusto (+15,5%), impulsado por el segmento a granel (+54,6%), mientras que los vinos fraccionados registraron un aumento acotado (+2,1%). Esto refuerza la tendencia en el año de una recuperación basada en la venta de más litros de vino, pero con menos valor agregado y a un precio menor.

Cabe recordar, que el segmento a granel funciona con una lógica de “commodity”, donde se fijan precios internacionales según la disponibilidad de vino de los distintos productores del mundo. Como ya lo han explicado algunos expertos, este año Argentina se ha visto beneficiada por las bajas cosechas de jugadores como España, uno de los líderes del segmento.

Por su parte, el mosto concentrado, otra de las salidas que están encontrando los productores argentinos ante la caída del mercado interno y la acumulación de stocks, mostró una expansión relevante (+33,5% en volumen), contribuyendo a la mejora global del complejo, aunque con menor incidencia en términos de valor agregado por unidad.