Las empresas de agua, más allá del agua

En los próximos años, uno de los grandes motores de transformación en la industria del agua no estará solamente en producir y distribuir agua potable , distribuir filtros domiciliarios o instalar reservorios de agua , sino en aprovechar al máximo la capacidad instalada y, sobre todo, los canales de contacto que las empresas ya tienen con consumidores finales e instituciones.

Existen flotas que recorren todos los barrios, cuadrillas que ingresan a miles de hogares e industrias, y una relación de confianza con la comunidad tejida durante décadas. Esta base les ofrece una oportunidad extraordinaria para diversificar y ampliar su negocio.

Más allá de los modelos tradicionales —producción y distribución de agua , mantenimiento de redes, instalación de filtros o reemplazo de tanques—, las empresas pueden abrirse a nuevas líneas de actividad de alto valor. Podrían, por ejemplo, utilizar sus recorridos diarios para relevar datos ambientales y de consumo, transformándose en aliados estratégicos en la gestión inteligente de ciudades y empresas. También pueden convertir puntos de encuentro con personal especializado en espacios para brindar recomendaciones de salud y bienestar, ofrecer servicios ambientales o desarrollar propuestas de eficiencia energética y ahorro de recursos para hogares e industrias.

Un ejemplo local reciente ilustra esta tendencia de diversificación: durante el ciclo “Democracia y Desarrollo”, los CEOs de YPF y Pan American Energy comentaron cómo las petroleras están reforzando sus marcas lanzando salidas periféricas como cafés, sándwiches de autor e incluso intentando competir con Mercado Pago. Si este tipo de estrategias son factibles para empresas energéticas, ¿por qué no pueden aplicarse también a las operadoras de agua?

Además, modelos exitosos ya existen: empresas como EPM de Medellín generan más ingresos por la energía que producen que por sus servicios de agua . En otros lugares, el recupero de fósforo y nitrógeno en plantas de tratamiento se ha convertido en una línea de negocio pujante, impulsada por la creciente demanda de fertilizantes sostenibles.

En el último año, se revivió en Argentina el debate acerca de las privatizaciones, argumentando que la puesta en manos privadas de los servicios del agua lo haría más eficiente, dejando de lado uno de los grandes drivers de la industria: la exploración de nuevas líneas de negocios. Que están al alcance de la mano, y que permitirían ampliar el acceso al agua por un lado, y lograr mayores utilidades, por el otro. Sin caer en la dicotomía derechos versus mercado.

agua En el último año, se revivió en Argentina el debate acerca de las privatizaciones. Archivo.

La industria del agua cuenta con el capital más valioso: confianza, acceso y capilaridad. El desafío es no limitarse a pensar solo en el agua, sino reconocer que con visión y creatividad, cada unidad móvil, cada visita técnica y cada conexión con un usuario pueden abrir la puerta a un nuevo modelo de negocio. Uno que cuide el recurso, pero también potencie el desarrollo económico y social de nuestras comunidades.

* Gonzalo Meschengieser. Médico Sanitarista MN 117.793. CEO de la Cámara Argentina del Agua.