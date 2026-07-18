Las billeteras virtuales ya no solo sirven para pagar, también compiten por hacer crecer tus ahorros

Durante los últimos años, las billeteras virtuales modificaron la manera en que los argentinos interactúan con su dinero . Lo que comenzó como una solución para realizar pagos, transferencias o compras con QR evolucionó hacia un ecosistema financiero más amplio, donde los usuarios también pueden ahorrar, invertir y acceder a nuevos productos desde una misma aplicación.

Uno de los principales impulsores de este cambio fueron los fondos money market, instrumentos de inversión de corto plazo que permiten obtener rendimientos sobre los saldos disponibles sin necesidad de inmovilizar el dinero durante un período determinado.

A diferencia de un plazo fijo tradicional, donde el usuario debe esperar hasta la fecha de vencimiento para recuperar sus fondos, los money market ofrecen una mayor flexibilidad: el dinero permanece disponible para ser utilizado cuando sea necesario, mientras genera rendimiento durante el tiempo que permanece invertido.

Este modelo ganó popularidad especialmente entre quienes buscan una alternativa para administrar el dinero del día a día: pesos que esperan ser utilizados para pagar gastos, cubrir obligaciones o tomar una decisión financiera, pero que mientras tanto pueden generar un retorno.

Las billeteras virtuales modificaron la manera en que los argentinos interactúan con su dinero.

La relación de los argentinos con el ahorro cambió. Hoy, la inflación, el dólar y la búsqueda de protección del poder adquisitivo siguen ocupando un lugar central en las decisiones financieras y la posibilidad de combinar rentabilidad y liquidez se convirtió en uno de los principales atributos valorados por los usuarios.

Cambios en el mercado

Con el dólar nuevamente en el centro de la conversación financiera tras la suba registrada en los últimos meses, la competencia entre las billeteras virtuales se intensificó pero ya no compiten únicamente por ofrecer la mejor tasa de rendimiento, sino por convertirse en la herramienta financiera principal de sus usuarios.

Por eso, en esta nueva etapa, la decisión pasa por una combinación de factores donde la rentabilidad convive con la experiencia de uso, la disponibilidad del dinero y la variedad de servicios integrados.

Facilidad de uso.

Disponibilidad inmediata del dinero .

. Respaldo y seguridad de la plataforma.

Límites de inversión.

Integración con pagos, tarjetas y otros servicios financieros.

La relación de los argentinos con el ahorro cambió. Archivo.

En paralelo, comenzó a crecer otro segmento: las alternativas que permiten obtener rendimiento sobre activos digitales vinculados al dólar. Las stablecoins, como USDC, surgieron como una opción para quienes buscan mantener exposición a una moneda más estable y, al mismo tiempo, acceder a herramientas financieras digitales.

En este escenario, la decisión del usuario ya no se limita a elegir qué billetera ofrece más rendimiento en pesos, sino también a evaluar qué alternativa se adapta mejor a sus objetivos: liquidez diaria, protección frente a la variación del tipo de cambio o generación de rendimiento en moneda digital.

Dentro de este segmento, plataformas como Vesseo incorporaron funcionalidades para que los usuarios puedan obtener rendimiento variable sobre sus USDC a través del protocolo Blend en la red Stellar, sin necesidad de inmovilizar los fondos y con posibilidad de disponer de ellos según las condiciones del servicio.

Según la compañía, el rendimiento depende de las condiciones del mercado y recientemente se ubicó en torno al 12,5% anual.

El avance de estas herramientas muestra una transformación más amplia: la billetera virtual dejó de ser únicamente un medio de pago para convertirse en una plataforma desde donde los usuarios pueden administrar distintos aspectos de sus finanzas personales.

* Sebastián Siseles, CEO de Vesseo.