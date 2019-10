Lacunza dijo que serán los primeros atentos a "evitar que la incertidumbre afecte"

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, dijo hoy después de emitir su voto que mañana "no será un día más de trabajo", ya que la elección determinará la vida política de los argentinos, pero evitó anticipar posibles medidas económicas para evitar una nueva corrida cambiaria.

"Somos los primero atentos a que esa incertidumbre que traían los ciudadanos antes de la elección, afecte lo menos posible a la población. Las medidas que tomamos siempre tienen un norte para bajar dicha incertidumbre y atender a las necesidades básicas", aseguró el Ministro.

Al ser consultado por posibles medidas económicas, dijo que "no es momento de realizar reflexiones de política económica, ya que estamos en elecciones".

"No es el momento de hablar de estos temas. Estamos celebrando las elecciones seguidas desde hace 36 años. A pesar de que en estas tres décadas la democracia no nos ha dado las respuestas económica que queremos, no ahora sino en todas estas décadas, en materia de bienestar nadie duda que cada dos años venimos entusiasmados a votar", sostuvo Lacunza.

Por último, según consigna el sitio Ámbito Financiero, Lacunza dijo: "Estemos tranquilos que también la democracia es esto: votar y que eso no altere nuestra vida cotidiana que elijamos a nuestros representantes con libertad y responsabilidad. Que nos acostumbremos a eso".

Sobre si le tocó trabajar en el ministerio este domingo, dijo: "En estas posiciones se trabaja todos los días. Así que sí, siempre estamos al servicio de lo que tenemos que hacer".