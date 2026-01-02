La recaudación subió en diciembre 27%, y casi 40% en todo el 2025

La recaudación alcanzó los $16,5 billones en diciembre, y en todo el año pasado totalizó 183 billones de pesos.

La recaudación alcanzó $ 16.527.268 millones en diciembre, con una variación interanual de 27%. Mientras tanto, en el 2025, llegó a $ 183.109.217 millones, con una suba del 39,4%, muy por encima del 30% esperado de inflación para el año.

En diciembre, el Impuesto al Valor Agregado recaudó $ 5.436.360 millones. De esta manera, el IVA Impositivo aumentó 25,1%, en tanto que el IVA Aduanero tuvo un crecimiento de 11,7%.