La proyección de la inflación de octubre muestra una tendencia a la desaceleración

La inflación del décimo mes se ubicaría alrededor del 2%, lo que anticiparía un mejor comportamiento para el cierre del año.

El columnista de MDZ Radio Carlos Burgueño destacó una "buena noticia" en medio de la volatilidad cambiaria: la inflación de octubre se proyecta alrededor del 2%, similar a septiembre, un dato mejor al esperado para un mes electoral. Esto sugiere una contención de precios pese a la presión especulativa, abriendo la posibilidad de meses más tranquilos.

Al referirse a los primeros datos de octubre, Burgueño indicó: "La buena noticia es que empezaron a llegar los primeros datos de las consultoras privadas sobre la inflación de este mes". El analista reconoció que las expectativas eran más pesimistas, afirmando: "Yo pensé que iban a ser peores los datos y están proyectando una inflación similar a la de septiembre con un 2 por delante pero no mucho más allá de 2,2 en un mes electoral donde el dólar se te fue a mil quinientos".

Escuchá la columna completa en MDZ Radio: 24-10-2025 - MC - Carlos Burgueño - Columna económica El especialista subrayó la relevancia de esta contención en un contexto de alta presión, explicando: "donde todo fue especulación y donde hubo verdaderas batallas sobre todo la primera quincena de octubre entre los supermercadistas y grandes productores [...] por presionar por aumentar los precios, la verdad es que de alguna manera que se haya mantenido con una contención la inflación, es una buena noticia".