La ocupación hotelera se recupera, pero hay incertidumbre por la temporada de invierno

La fortaleza de una actividad como el turismo en Mendoza ha hecho que ante una baja generalizada como la que se ha experimentado este último tiempo sean varios los sectores que este 2025 estén enfrentando serios desafíos. A la preocupante situación que vive el sector gastronómico de la provincia, se suma la de la hotelería , donde, aunque desde los números oficiales el panorama parezca un tanto más alentador, en el sector advierten que no es una buena temporada.

Aunque el panorama puede llegar a ser dispar entre una empresa y otra, a nivel general, el sector advierte que la comparación es contra un año bajo en cuanto a la actividad turística y que las leves mejoras que marcan las estadísticas mensuales no son suficientes para hablar de una recuperación del sector.

En el caso de la región, donde también se suman las provincias de San Juan, San Luis y La Rioja, se contabilizaron 116.277 viajeros, lo que marca un crecimiento de 4,2% interanual, con 96.155 visitantes residentes y 20.122 provenientes del exterior. En el caso de Ciudad de Mendoza, se registraron 42.470, siendo el tercer destino en el país, solo detrás de Mar del Plata y Puerto Iguazú, con una tasa de ocupación hotelera de 42,2% (47,5% los fines de semana) y una gran porción de turistas no residentes en el país (16.966 personas).

Pero el número registrado por Mendoza es aún mayor, ya que si se suman la cantidad de viajeros hospedados que dejaron otros destinos de la provincia como Malargüe-Las Leñas (2.569), San Rafael (9.283) y Valle de Uco (2.149), la cifra total asciende a 56.471. Sin embargo, las tasas de ocupación son de 17,1%, 24% y 18,6%, respectivamente.

Panorama complejo para la hotelería

Marcelo Rosental, presidente de la Cámara Hotelería de Mendoza, aseguró que la situación que vive el sector hotelero tiene lógicamente su correlación con la baja del turismo receptivo que viene en franca caída desde 2024. “La baja a nivel de turismo y de ocupación mensual supera el 15 por ciento todos los meses, comparado con años”, dijo el representante de la cámara que nuclea el 89% de los hoteles 3, 4 y 5 estrellas de la Ciudad de Mendoza.

Para Rosental, se está haciendo muy difícil para los hoteles operar en estas circunstancias, ya que asegura que se ha combinado un “acomodamiento· histórico de las tarifas en dólares y una suba de los costos también en la divisa estadounidense. Como sucede en otros rubros, uno de los principales problemas que experimentan es la falta de competitividad con la región y para explicarlo ejemplificó: “Comprar una toalla en Argentina cuesta tres o cuatro veces más que en Chile o Brasil. Estamos hablando de algo básico que necesita un hotel para equiparse. Nos sale mucho más caro tener un hotel acá que en esos destinos”.

“Si no hay una reforma impositiva y una reforma laboral, no podés competir. Desde lo privado es complejo. Vamos a tener esta charla en agosto, en septiembre y a fin de año y la situación va a ser la misma hasta que no se produzcan cambios más profundos en el país”, advirtió Rosental.

Por su parte, Adrián González, gerente de Mod Hotel e integrante de la comisión directiva de la Asociación Empresario, Hotelera, Gastronómica y Afines de Mendoza (Aehga), coincidió con su colega en que la hotelería mendocina no está teniendo una buena temporada. “Si bien junio históricamente ha sido un mes bajo, en lo que ha sido mayo y junio las reservas han sido muy pobres, con el agravante de que los servicios están altos”, señaló.

González explicó que el sector pasa una tormenta perfecta donde se conjugan la baja ocupación, mucha oferta de hoteles, costos elevados y bajo precios en las tarifas, lo que les ha dado una baja en la rentabilidad de la actividad.

Más allá de lo negativo de la situación, el referente de Aehga explicó que esta situación no es exclusiva de Mendoza, sino que es un mal que afecta a todo el país. “El dólar para el extranjero está alto, entonces afecta ese segmento. Esto pasa en todo el país, no es solo para nosotros. Y, obviamente, derrama en la gastronomía y otros servicios”, sumó.

Las proyecciones para la hotelería

En las proyecciones, de acuerdo a los datos del Observatorio del Ente Mendoza Turismo (Emetur), en el mes de julio, marcado por las vacaciones de invierno, la referencia de la evolución de la ocupación real de los alojamientos turísticos de la provincia va desde el 70% al 88% de no disponibilidad. Cabe aclarar que ese porcentaje corresponde a la proporción de alojamientos que dejan de estar en la oferta on line por día (alojamientos bloqueados/oferta total disponible online) y no podría traducirse directamente a ocupación.

Sin embargo, para Rosental esto está lejos de la realidad que vive gran parte de la provincia. “El Observatorio toma los números de la provincia, donde para las vacaciones de invierno la zona de Alta Montaña puede estar con mejor ocupación, pero en lo que es la Ciudad de Mendoza no llega a un 25% el nivel de reservas. Pero tiene que ver con las capacidades”, argumentó.

Por su parte, Adrián González advirtió que proyectar cómo será el comportamiento de los turistas en el mes de julio y el periodo invernal es complejo ya que se ha dado un cambio de hábito de los visitantes al momento de hacer un viaje. “Los pocos pasajeros que viajan tienen mucha oferta, entonces eligen todo a último momento. Muchos eligen venir y directamente contratan acá y muchos contratan de última hora, porque también eligen hacer viaje de última hora, con lo cual los pick-up han sido muy cortitos. Las reservas son de último momento y no hay previsibilidad para julio”, describió.

Penitentes Montaña Nieve Nevada Turismo Turistas (22).jpg La nieve es uno de los factores en los que confían que pueda traccionar la llegada de turistas a Mendoza. Santiago Tagua/MDZ

Grandes inversiones hoteleras en Mendoza: cada vez más plazas

A esta realidad que vive la hotelería en la provincia, se suma lo que en tiempos como este puede ser un problema para el sector: cada vez una mayor oferta. Al menos así lo indican las últimas novedades del sector, que incluyen desembarcos de lujo y apertura de hoteles en diferentes zonas de Mendoza.

Una de las más recientes es la llegada de Autograph Collection, una de las marcas más exclusivas del grupo hotelero estadounidense Marriott, que a partir de la firma con Armentano Desarrollos Inmobiliarios sumará un hotel que contará con 107 habitaciones y 42 residencias de lujo y estará ubicado dentro de "El Borgo" en Chacras de Coria, Luján de Cuyo.

Pasando a otro de los hoteles proyectados en la provincia, podemos mencionar el Fuente Mayor del departamento de San Martín. Pese a que estaba proyectado para finales del 2024, su construcción sigue en marcha en el predio donde funciona la sucursal esteña del Casino de Mendoza, un strip center y un centro médico

De acuerdo al plan inicial, este espacio contará con 55 habitaciones, spa, piscina climatizada y gimnasio.

Pero además de la construcción de nuevos espacios, se suman aperturas como la del Hotel Valle Andino en Uspallata. Luego de años de trabajos de remodelación, en el mes de julio volverá a abrir sus puertas. Además de sus habitaciones, contará con una propuesta gastronómica con su restaurante La Barrosa y Andino Wine Bar.