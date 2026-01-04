La nueva logística ya está en marcha: ¿qué espera el sector para 2026?

El 2026 se proyecta como un año bisagra para la logística . Luego de un período marcado por la volatilidad económica y los cambios constantes en las cadenas de suministro , el sector ingresa en una etapa donde la eficiencia, el control de costos y la capacidad de respuesta rápida dejan de ser diferenciales para convertirse en requisitos básicos del negocio.

La logística ya no puede limitarse a ejecutar. Debe anticipar escenarios y acompañar la transformación de sus clientes. En este contexto, la relación entre operadores logísticos y empresas se redefine. Las compañías demandan socios estratégicos que aporten soluciones integrales, ayuden a optimizar inventarios y acompañen procesos de transformación operativa.

La tecnología será uno de los grandes ejes de 2026. La digitalización de procesos, la integración de sistemas y el uso de datos en tiempo real permitirán mejorar la trazabilidad, reducir errores y tomar decisiones más precisas en un entorno cada vez más dinámico. El desafío es incorporar tecnología con un objetivo claro: ganar agilidad, eficiencia y capacidad de adaptación frente a un mercado que cambia cada vez más rápido.

Al mismo tiempo, crecerán las oportunidades vinculadas a la especialización logística . Sectores como energía y minería, junto con industrias que requieren operaciones complejas y de alto estándar, demandarán soluciones a medida y servicios de mayor valor agregado. En este escenario, la logística se consolida como un factor clave para acompañar el desarrollo de actividades estratégicas para la economía.

En paralelo, el talento y la cultura organizacional aparecen como un activo decisivo. La formación de equipos con capacidades analíticas, visión de negocio y conocimiento técnico será determinante para gestionar operaciones cada vez más complejas y entornos de mayor presión. La logística del futuro no se define solo por infraestructura o sistemas, sino por la capacidad de las personas para interpretar información, coordinar actores y transformar la operación en una ventaja competitiva sostenible.

Cadenas de valor

Las cadenas de suministro tienden a acortarse y a ganar anclaje regional. La proximidad entre producción, almacenamiento y consumo se vuelve un factor clave para reducir tiempos, costos indirectos y exposición a riesgos externos, impulsando una logística más integrada al territorio.

Por último, la sustentabilidad gana peso como variable estratégica. La optimización de flotas, la reducción de la huella de carbono y el uso más eficiente de los recursos comienzan a integrarse de forma directa en la planificación logística, impulsadas tanto por regulaciones como por las exigencias de clientes y cadenas globales de valor.

De cara a 2026, la logística enfrenta un escenario desafiante pero lleno de oportunidades. Las empresas que logren combinar tecnología, eficiencia, especialización y una fuerte capacidad de adaptación estarán mejor preparadas para liderar la próxima etapa del sector, donde anticiparse ya no será una ventaja, sino una necesidad.

* Marcelo Ormachea, Director de Celsur.