La inflación de 2025 fue la menor desde 2017, aunque en diciembre hubo fuertes aumentos de precios

Según la consultora C&T Asesores Económicos, la inflación de diciembre fue de 2,6%, lo marcó un anual de 31%, la menor desde 2017.

El relevamiento de precios minoristas de C&T Asesores Económicos para GBA (Gran Buenos Aires) marcó una inflación mensual de 2,6% en diciembre, superando el 2,4% de noviembre, pero por debajo del 2,8% de diciembre de 2024. De validarse esta variación en los datos del Indec, la inflación de 2025 habría sido de 31,2%, cerrando así el año con menor inflación desde 2017, cuando llegó al 24,7%.

El impacto de los precios de alimentos La carne volvió a tener un rol fundamental en la dinámica del mes, tal como había sucedido en noviembre y, en menor medida, en octubre, subió 8%. Esto provocó que el rubro de alimentos consumidos en el hogar se acelerara al 3% mensual, el mayor ritmo de suba desde marzo, a pesar de una fuerte baja en las verduras. Por su parte, las bebidas aumentaron algo más, en torno al 4%. Así, alimentos y bebidas aumentó 3% y fue el segundo rubro de mayor suba.

inflación diciembre Bienes y servicios varios fue el rubro de mayor alza en el mes, cercana al 5%, con impulso tanto de los cigarrillos como de los artículos de tocador y belleza.

Esparcimiento también subió por encima del promedio, un comportamiento habitual en diciembre por el hecho de que los rubros vinculados al turismo experimentan un pico por el comienzo de las vacaciones de verano.