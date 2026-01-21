La economía cayó 0,3% en noviembre y la actividad hilvanó dos meses consecutivos en baja al cierre del año

Fuerte impacto en el comercio, la industria manufacturera, la construcción y la pesca, los más golpeados en el proceso de estabilización de la economía.

La industria manufacturera marcó una caída de -8,2% en noviembre y no logra levantar la actividad.

El Estimador Mensual de la Actividad Económica registró en noviembre una caída de -0,3% en la comparación interanual en términos desestacionalizados, pese a lo cual en el acumulado desde enero registra un avance de la economía del 4,5%, informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Esto representa cinco décimas menos que el acumulado a octubre. Sólo para tener una referencia en enero de 2025 el acumulado del año marcaba una variación interanual positiva de 6,4%, que se fue morigerando conforme transcurrían los meses, hasta quedar en el acumulado del undécimo mes en 4,5%, una baja de casi dos puntos porcentuales.

Disparidad de sectores En comparación a noviembre del año anterior, el EMAE registró subas en diez de los 15 sectores de actividad relevados, manteniéndose el avance que viene teniendo la Intermediación financiera (13,9% interanual), que recoge especialmente la mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa.

También hubo una mejora importante en Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (10,5%); Explotación de minas y canteras (7%), y avances de menor magnitud en Transporte y Comunicaciones (1,8%); y Electricidad, gas y agua (1,6%). En este contexto, los Impuestos netos de subsidios, que en rigor no son una rama de actividad sino que recoge el dinamismo de los sectores vía impuestos, creció 3,4% interanual en noviembre.

Economía real para atrás Los números en rojo, en tanto, se observan en general en los mismos rubros que vienen cayendo hace rato. El mayor retroceso se observa en la Pesca, con un desplome del -25% interanual, aunque tiene una incidencia de 0,07 puntos en el índice general.