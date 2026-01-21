La economía cayó 0,3% en noviembre e hilvanó dos meses de retroceso consecutivos al cierre del año

El Estimador Mensual de la Actividad Económica registró en noviembre una caída de -0,3% en la comparación interanual en términos desestacionalizados, pese a lo cual en el acumulado desde enero registra un avance del 4,5%, informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) . Esto representa cinco décimas menos que el acumulado a octubre.

una disminución de 0,3% en la comparación interanual (ia) y de 0,3% respecto a

octubre en la medición desestacionalizada (s.e.).

Con relación a igual mes de 2024, diez de los sectores de actividad que conforman el

EMAE registraron subas en noviembre, entre los que se destacan Intermediación

f

inanciera (13,9% ia), impulsado principalmente por la mayor actividad de los agentes

y sociedades de bolsa, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (10,5% ia).

La actividad de Intermediación financiera (13,9% ia) fue a su vez la de mayor incidencia

positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Agricultura, ganadería, caza y

silvicultura (10,5% ia); entre ambos sectores aportaron 0,94 puntos porcentuales (p.p.)

a la variación interanual del EMAE.

Por su parte, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual,

entre los que se destacan Pesca (-25,0% ia) e Industria manufacturera (-8,2% ia),

que junto con Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-6,4% ia) le restan 2,23

p.p. a la variación del EMAE.