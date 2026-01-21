La economía cayó 0,3% en noviembre e hilvanó dos meses de retroceso consecutivos al cierre del año
Se observó un fuerte impacto en el comercio, la industria manufacturera, la construcción y la pesca, los más golpeados en el proceso de estabilización económica.
El Estimador Mensual de la Actividad Económica registró en noviembre una caída de -0,3% en la comparación interanual en términos desestacionalizados, pese a lo cual en el acumulado desde enero registra un avance del 4,5%, informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esto representa cinco décimas menos que el acumulado a octubre.
una disminución de 0,3% en la comparación interanual (ia) y de 0,3% respecto a
octubre en la medición desestacionalizada (s.e.).
Con relación a igual mes de 2024, diez de los sectores de actividad que conforman el
EMAE registraron subas en noviembre, entre los que se destacan Intermediación
inanciera (13,9% ia), impulsado principalmente por la mayor actividad de los agentes
y sociedades de bolsa, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (10,5% ia).
La actividad de Intermediación financiera (13,9% ia) fue a su vez la de mayor incidencia
positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura (10,5% ia); entre ambos sectores aportaron 0,94 puntos porcentuales (p.p.)
a la variación interanual del EMAE.
Por su parte, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual,
entre los que se destacan Pesca (-25,0% ia) e Industria manufacturera (-8,2% ia),
que junto con Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-6,4% ia) le restan 2,23
p.p. a la variación del EMAE.