La crítica de Claudio Zuchovicki que más le duele al Gobierno

En declaraciones a Radio Rivadavia, dijo que si bien es cierto que "la macro ya no se discute" por que "el Gobierno la ordenó", llegó la hora de discutir la micro. "Ahora discutimos la micro, lo que vive la gente en la calle, el kiosquero, el que va al supermercado", afirmó y advirtió que "el desafío ahora es que la gente tenga dinero en el bolsillo. No podemos tener una economía donde el consumo sea un ahogo. Cuando la gente no puede consumir, se enfría todo, y ahí perdemos todos", señaló.