La actividad no despega: indicadores y estimaciones privadas arrojan caídas en abril y mayo

La actividad económica no termina de despegar. Tras el repunte de marzo, que marcó un crecimiento del 5,5% interanual y 3,5% mensual, los indicadores adelantados y estimaciones privadas arrojan caídas en abril y una merma en mayo. El próximo 29 de junio el Indec dará a conocer los datos del Estimador mensual de actividad económica ( EMAE ) correspondientes al cuarto mes del año.

Los econmistas señalan que la actividad económica entró en modo "serrucho" y al interior se mueve con heterogeneidad entre sectores. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la City ajustaron a la baja sus estimaciones de crecimiento para 2026.

Los tributos con mayor correlación con el nivel de actividad mostraron en mayo una performance negativa generalizada en términos reales e internanuales (i.a.): IVA DGI cayó 3,1%, y así profundizó la caída promedio del 2% de meses anteriores; créditos y débitos en cuenta corriente retrocedieron 3,7% y retomó la baja tras dos meses de subas; y contribuciones patronales anotaron una baja del 4,6%, también por debajo del -3,7% promedio previo.

"Este panorama se condice con los indicadores de actividad real de abril y mayo. Los patentamientos de autos profundizaron su caída a -25,6% i.a. en mayo, tras -13,5% en abril. Las motos, que venían creciendo con fuerza, moderaron su ritmo de +51% en abril a +25% i.a. en mayo. En construcción , abril fue un mes complicado: los despachos de cemento cayeron -13,1% i.a. y el índice Construya -4,7% i.a. El crédito al sector privado, por su parte, mantiene su dinámica de 'serrucho' -alternando meses de expansión con meses de contracción- en términos reales", sostuvo la consultora Invecq.

Y agregó: "En conjunto, los datos sugieren que la actividad, tras el fuerte salto de +3,5% mensual en marzo, habría cerrado abril con una caída de alrededor del 1% mensual, sin reversión clara en mayo. La dinámica de los ingresos tributarios es consistente con ese escenario: sin tracción real, difícilmente pueda esperarse una mejora estructural en la recaudación en el corto plazo".

Por otra parte, el crédito al consumo en pesos cayó en mayo, factor que también influyó en la poca potencia de la economía en dicho mes. En el quinto mes del año, "el crédito en pesos al consumo volvió a contraerse 1,2% mensual, con nuestra proyección de una inflación mensual de 2,2%, y lleva 7 meses consecutivos de baja. En términos interanuales, cayó 1,1% real, algo que no ocurría desde agosto 2024", señaló LCG.

Estimaciones de abril

Para abril, Equilibra estima una caída mensual desestacionalizada de 1,5% en el informe de su anticipo del EMAE para el cuarto mes del año y de 1,0% en la comparación interanual. "Cabe destacar que la actividad mantiene una dinámica de 'serrucho' desde febrero de 2025 (9 de 15 meses con mermas mensuales)", sostuvo la consultora.

Y agregó: "Según nuestras estimaciones, en abril 2026 el EMAE sin agro creció 0,5% interanual, sumando 0,4 puntos porcentuales a la variación del nivel de actividad. La serie desestacionalizada cayó 0,3%, tras subir 2,8% en marzo de 2026".

Hacia adelante

Esta dinámica de los primeros meses del año hizo que se ajustaran hacia abajo las estimaciones de actividad para este año. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), correspondiente a mayo y que elabora el BCRA, señaló que los economistas argentinos esperan que el PBI crezca 2,9% este año respecto a 2025. Cabe señalar que en el REM de marzo, el mercado esperaba un crecimiento del 3,4%.

"Nuestra proyección de una expansión de la actividad es por debajo del 3% anual promedio, traccionado por unos pocos sectores (petróleo, minería, agro e intermediación financiera). Para el resto no hay drivers claros que impulsen el crecimiento. La demanda interna no logra consolidar una recuperación, afectada por el bajo poder adquisitivo y la retracción del crédito", expresó LCG.

Y añadió: "A su vez, parte del consumo se desplaza hacia bienes importados, en un entorno de mayor competencia asociada a la apertura comercial y a un tipo de cambio real relativamente apreciado".

Para 2026, el FMI proyecta una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,5%. El último staff report sostiene que esa dinámica estará "respaldada por una robusta inversión privada y las exportaciones primarias, así como por una recuperación en la construcción asociada a las concesiones viales esperadas". Parte del crecimiento vendría impulsado, en buena medida, por sectores como la energía y la minería. En marzo de este año, el FMI estimaba que el crecimiento en 2026 sería cercano al 4%.

Estos cálculos están muy por debajo de lo que espera el oficialismo. Según reza el Presupuesto, este año el crecimiento de la actividad apuntaba a 5,5%.