La actividad económica cayó en noviembre y profundizó la crisis de la economía real

Un informe de la consultora Analytica muestra una baja generalizada de la actividad económica en noviembre, con fuertes retrocesos en industria, consumo, construcción y agro. El fuerte contraste con impuestos e intermediación financiera,

La actividad económica creció fuerte en el año 2025, sin embargo, se trató de un crecimiento desigual que castigó fuertemente a sectores ligados a la economía real y a la creación de empleo. Un análisis de los números del mes de noviembre de la consultora Analytica advierte una caída generalizada de la actividad, marcada por retrocesos en la mayoría de los sectores productivos, de consumo y crecimiento del sector financiero, y por exportación de commodities. El informe advierte sobre un cambio de matriz en los determinantes del crecimiento bajo el nuevo régimen macroeconómico y anticipa un panorama contractivo hacia el cierre del año.

El Índice Líder de Actividad (ILA), realizada con datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, muestra que el retroceso de noviembre estuvo impulsado principalmente por la caída de las actividades industriales y aquellas vinculadas al consumo interno.

La actividad económica en noviembre, en detalle Entre los datos más relevantes se destaca el fuerte deterioro en la producción de bienes durables y en el mercado automotor. Las ventas de autos al mercado interno cayeron 9,1%, mientras que los patentamientos descendieron 4,0% en el caso de los automóviles y 6,7% en las motos. A esto se sumó un debilitamiento del frente externo y fiscal, con una baja de 6,9% en las importaciones de bienes y una caída en la recaudación de IVA de 7,6%, junto con un retroceso de 1,2% en los ingresos por seguridad social.

La construcción también mostró señales negativas. El Índice Construya registró una contracción de 7,9% y el consumo de cemento cayó 3,7%, reflejando la menor actividad en obras privadas y públicas. En paralelo, el complejo agroindustrial presentó un desempeño desfavorable, con descensos en la molienda de oleaginosas de 6,0%, en la producción de aceites de 7,4% y de harinas de 3,5%, además de una reducción de 3,1% en la faena bovina.

En un contexto mayormente contractivo, las mejoras fueron puntuales y de alcance limitado. Se observó un aumento de 8,8% en la confianza del consumidor, un repunte de 12,0% en Expo Bienes y un crecimiento de 1,6% en la producción de gas. Sin embargo, estos avances no lograron compensar la magnitud de las caídas, incluso dentro del sector energético, donde la producción de petróleo crudo retrocedió 1,4%.