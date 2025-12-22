La actividad económica volvió a caer después de tres meses en octubre

El Estimador Mensual de Actividad Económica mostró en octubre una caída respecto de los meses previos, con fuertes diferencias entre sectores y una recuperación aún frágil tras un año de bajo crecimiento.

Según los últimos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica ( EMAE ) , la economía registró una suba interanual de 3,2%, aunque en la comparación mensual desestacionalizada, se midió un retroceso de 0,4%, reflejando una pausa en el ritmo de recuperación tras tres meses en los que no hubo caída (0% en julio, 0,6% en agosto y 0,6% en septiembre).

El desempeño interanual positivo estuvo sostenido por un crecimiento generalizado en la mayoría de los sectores productivos. En total, doce de las actividades que integran el EMAE mostraron subas respecto de octubre de 2024, lo que permitió compensar el retroceso de algunos rubros clave y sostener el balance agregado en terreno positivo.

Entre los sectores con mayor dinamismo se destacó Pesca , que registró un salto interanual del 91,4%, convirtiéndose en la actividad con mayor crecimiento porcentual del mes. También sobresalió Intermediación financiera, con una expansión del 22,8% interanual, impulsada principalmente por una mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa, en un contexto de mayor movimiento en los mercados financieros.

La intermediación financiera fue, además, el sector de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que crecieron 3,9% interanual. En conjunto, estas dos actividades aportaron 1,32 puntos porcentuales al crecimiento total de la actividad económica en octubre, consolidándose como los principales motores del resultado mensual.

No obstante, el informe también refleja que no todos los sectores lograron acompañar la mejora. Tres actividades registraron caídas en la comparación interanual, encabezadas por la Industria manufacturera, que mostró un descenso del 2,7%. A este retroceso se sumaron Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con una baja del 0,8%, y Hoteles y restaurantes, que cayeron 1,0%.

En conjunto, estos sectores restaron 0,52 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE, evidenciando que la recuperación económica continúa siendo desigual y con comportamientos dispares entre actividades vinculadas a los servicios, la producción y el consumo.

Así, los datos de octubre confirman un escenario de crecimiento interanual, pero con señales de desaceleración en el corto plazo, marcado por la volatilidad mensual y una recuperación que aún no logra consolidarse de manera homogénea en todos los sectores de la economía.