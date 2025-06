IVA y Ganancias: cambio clave para contribuyentes según Carlos Burgueño

La Resolución General 5705 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), que simplifica la presentación de declaraciones juradas de IVA y Ganancias , fue calificada por el Carlos Burgueño como "revolucionaria". En su columna radial, el especialista subrayó que la medida "mejora mucho, mucho la gestión impositiva para todos los contribuyentes", aunque aclaró: "Para los que pagan impuestos. Para nosotros esto no es".

Burgueño enfatizó el cambio de enfoque en la fiscalización: "No con un espíritu persecutorio. O sea, no diciendo 'yo intuyo que vos sos un delincuente. Demostrame lo contrario'". En cambio, explicó que la norma parte de una "especie de voluntad o de fe" en que lo declarado es veraz, aunque advirtió: "Ahora, que no te agarre mintiendo, porque te reviento".