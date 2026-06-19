Hidrovía: el Gobierno confirmó que Jan de Nul se quedó con la vía navegable

El Gobierno nacional completó el proceso de adjudicación de la Vía Navegable Troncal (VNT) , conocida como la Hidrovía Paraná-Paraguay , al consorcio integrado por las empresas Jan De Nul y Servimagnus , dando así el paso final en la privatización de la principal arteria logística del país, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas.

La decisión quedó formalizada mediante una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación , que concluyó las evaluaciones técnicas y económicas del proceso licitatorio sin registrar impugnaciones por parte de las empresas participantes. Según destacó el Ejecutivo, la oferta presentada por el consorcio resultó la más conveniente y recibió la validación de la Comisión Evaluadora.

La firma del contrato está prevista para los próximos 30 días. Desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema permitirá reducir en un 13,5% los costos logísticos, mejorar la competitividad de las exportaciones y potenciar la capacidad operativa de los puertos argentinos.

La concesión contempla un ambicioso plan de inversiones destinado a profundizar el canal navegable, incorporar tecnología de última generación y reforzar los sistemas de seguridad. Entre los objetivos figura la posibilidad de alcanzar una profundidad de 40 pies en los próximos años, una demanda histórica de los sectores exportadores, que permitiría que los buques completen sus cargas en los puertos argentinos sin necesidad de hacerlo en terminales extranjeras.

La iniciativa también incorpora herramientas tecnológicas para fortalecer los controles y colaborar en la lucha contra el narcotráfico, una problemática que ha ganado relevancia en los corredores fluviales de la región.

Según la información oficial, las obras previstas permitirán que embarcaciones de mayor porte operen con mayor eficiencia.

El proyecto recibió el respaldo de diversos actores económicos vinculados al comercio exterior, entre ellos la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.

Asimismo, los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones expresaron su conformidad con la culminación del proceso licitatorio, al considerar que la hidrovía constituye un factor determinante para el desarrollo económico de la región.

Desde el Ejecutivo también destacaron que la licitación fue auditada en distintas etapas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo que supervisó la aplicación de estándares internacionales de transparencia y buenas prácticas en la gestión de infraestructuras estratégicas.

Nace Vía Navegable Argentina

Tras la adjudicación, Jan De Nul y Servimagnus anunciaron la creación de Vía Navegable Argentina (VNA), la sociedad que tendrá a su cargo la ejecución de las obras, el mantenimiento y la operación de la concesión.

Las empresas estiman que el proyecto generará empleo directo e indirecto para más de 600 familias y remarcan que combinarán experiencia internacional, equipamiento propio y transferencia tecnológica para desarrollar una vía navegable más moderna y eficiente.

“Recibimos esta ratificación con satisfacción, pero sobre todo con una profunda responsabilidad. Somos plenamente conscientes de la importancia que tiene la Vía Navegable Troncal para la competitividad de la Argentina y para el desarrollo de sus cadenas productivas”, señaló Wim Bosteels, apoderado de Jan De Nul.

Por su parte, el gerente general de Servimagnus, Marcos De Vincenzi, sostuvo que la propuesta presentada se apoyó en inversión privada, personal especializado, innovación tecnológica y criterios de sustentabilidad ambiental.

“Nuestro propósito es brindar a los usuarios y al Estado las garantías operativas necesarias para contar con una vía navegable moderna, transparente y competitiva a nivel global”, afirmó.

Las compañías destacaron además que durante las últimas tres décadas las tareas de dragado y mantenimiento contribuyeron al crecimiento de la producción agroindustrial, la expansión de la superficie cultivada y el aumento de las exportaciones argentinas.

El presidente de CIARA y del CEC, Gustavo Idígoras, calificó la medida como “un hito histórico para la logística internacional de la Argentina”.

Según el dirigente, la nueva concesión permitirá una transformación profunda de las condiciones de navegación y fortalecerá la conexión de las exportaciones agroindustriales con los mercados internacionales.

Idígoras sostuvo que alcanzar los 40 pies de profundidad permitirá operar embarcaciones de mayor tamaño y completar las cargas en los puertos argentinos, reduciendo costos y mejorando la competitividad. Además, consideró que los beneficios se trasladarán a toda la cadena productiva, incluidos los productores agropecuarios.

La adjudicación de la Vía Navegable Troncal representa así uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de los últimos años. Con la transición hacia un esquema de gestión privada y la promesa de inversiones de gran escala, el Gobierno apuesta a convertir a la hidrovía en una herramienta central para impulsar las exportaciones, reducir costos logísticos y fortalecer la inserción internacional de la economía argentina.