Golpe a las reservas: Argentina pagará US$4.300 a bonistas esta semana

A la fecha, el BCRA declara fondos por más de US$ 41.700 millones brutos, pero a partir de este pago la cifra pasará a algo menos de US$ 37.000 millones, un número que restándole el préstamo por US$ 12.000 milliones del FMI de abril de este año, está en el mismo nivel casi desde el inicio del gobierno de Javier Milei.