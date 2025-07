Cuál es nivel de reservas que el FMI reclama al Banco Central

Para la mayoría de las economías emergentes, se considera que un nivel de reservas adecuado debe situarse entre el 100% y el 150% de esta métrica. El marco del FMI también subraya que, si bien las reservas actúan como un seguro contra crisis, su acumulación excesiva conlleva costos como cargas por esterilización o la pérdida de oportunidades de inversión.

La aplicación de la fórmula ARA-EM a la realidad argentina arroja resultados que varían según el régimen cambiario que se asuma. Los regímenes de tipo de cambio fijo demandan un colchón de reservas más amplio, mientras que los flotantes ofrecen mayor flexibilidad.

Reservas óptimas

Según los datos actuales, con una deuda de corto plazo de US$ 18.300 millones, otros pasivos por US$ 314.000 millones, dinero amplio por US$ 30.600 millones, exportaciones por US$ 73.600 millones, las reservas "óptimas" de Argentina deberían situarse entre US$ 57.800 millones y US$ 78.700 millones. Para ponerlo en contexto, el nivel actual — descontando el swap con China — cubre solo entre el 36% y el 49% de ese rango.

Dado el tipo de cambio fuertemente administrado de Argentina — en algún punto intermedio entre un crawling peg y un sistema dual — un objetivo razonable de punto medio podría ser US$ 68.000 millones. Eso implicaría más que duplicar las reservas actuales.

Aunque el FMI no prescribe explícitamente un objetivo mayor de reservas, fomenta un análisis riguroso de la suficiencia de reservas en moneda extranjera frente a los depósitos y pasivos en moneda extranjera.

Como gran exportador de soja, maíz y trigo, Argentina está altamente expuesta a la volatilidad de los precios de commodities. El Fondo recomienda estimar un “colchón por commodities” usando la brecha de precios respecto a un escenario adverso (típicamente una desviación estándar por debajo del pronóstico) multiplicada por el valor anual de las exportaciones.