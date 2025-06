Economistas miden la velocidad de acumulación de reservas

Según lo acordado con el organismo, para diciembre del 2025, la entidad debería contabilizar un resultado positivo de US$ 1,9 millones, lo que implica que a la medición de hoy debería sumar unos US$ 9.000 millones más. Una cifra que, al ritmo de incorporación de reservas actual, suena lejano. Hacia fin de año, se pactó contar con reservas netas por US$ 1.900 millones, lo que implica US$ 9.200 millones más que el valor actual.