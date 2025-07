Banco Comafi apuesta a un crecimiento del crédito y el leasing

Una economía que crece necesita crédito y en lo posible crédito barato para las pymes, algo que no caracteriza a la Argentina. Ahora, con la economía estabilizándose, el escenario ofrece alternativas viables. Desde Banco Comafi aseguran que el crédito crece pero hay que mirar la mora y dicen que las tasas de interés podrían subir un poco.

- ¿Hoy las pymes están tomando más crédito ? ¿Qué líneas o qué tipo de créditos están más demandados? - Lo que estamos viendo es que el sector de las pymes está creciendo respecto de la financiación. Tal vez no está creciendo todo lo rápido que quisiéramos, pero se está dando un crecimiento paulatino, que es muy bueno. Está habiendo distintas líneas para que las pymes se puedan financiar, que son muy buenas, como el mercado de capitales, el leasing y obviamente, la financiación tradicional en líneas que los bancos normalmente damos para capital de trabajo.

- ¿Hay nuevos instrumentos?

- En el mercado de capitales hay mucha financiación con ON Pymes, que es un instrumento que está desde hace ya algunos años en el mercado, pero que le permite a las pymes financiarse a largo plazo, con opciones de inversores y es muy fácil la financiación. Mientras para una compañía grande, financiarse a través de una Obligación Negociable es una operación medio compleja porque puede tardar hasta ocho meses, normalmente las ON PYME son financiadas por el mercado, pero avaladas por una SGR (Sociedad de Garantía Recíproca) o por un banco como nosotros y entonces el período para salir desde que se inicia el trámite hasta salir con una ON está alrededor de los 60 días. Así que es mucho más rápido.

La pyme nos viene a ver, nosotros la calificamos, le avalamos esa deuda que va a salir a tomar al mercado de capitales, a veces la avalamos sola, a veces en un crédito sindicado con una SGR o con un banco, y colocamos ese papel en el mercado de capitales. Al ser el riesgo de la SGR y del banco o los bancos, que ya el mercado nos tiene analizados, es muchísimo más rápido. Nos miran a nosotros, en lugar de mirar el activo que hay en la pyme, que eso es lo que hacemos nosotros.