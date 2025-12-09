Galeno ART entra en liquidación: más de 400 despidos y alerta en el sistema de riesgos del trabajo

Galeno ART atraviesa su momento más crítico desde su creación y se encamina a una liquidación forzosa que impactará de lleno en su plantilla y en el sistema de riesgos del trabajo. Se habla de más de 400 despidos , en un proceso que expone la fragilidad del sector y anticipa un conflicto sindical de alto voltaje.

La empresa ya había sido intimada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) para presentar un plan de regularización y saneamiento financiero. Sin avances concretos, el organismo aceleró el procedimiento administrativo para su liquidación. En los próximos días se espera la publicación de la resolución en el Boletín Oficial, paso previo a la inhibición para operar y a la posterior intervención del fuero comercial, que dictará el cese definitivo de actividades.

Esa sentencia marcará formalmente la extinción de todos los contratos laborales, aunque varios empleados ya fueron notificados a mediados de diciembre de un cese anticipado. Para el resto, el final llegará con la confirmación judicial.

La crisis de Galeno ART se convierte en el primer gran desafío sectorial para Jorge Sola, nuevo líder de la CGT y secretario general del sindicato del Seguro. El dirigente deberá negociar una salida para cientos de familias en medio de un escenario en el que proliferan empresas en situación crítica.

El malestar entre los trabajadores crece. Algunos denuncian que el gremio actuó con lentitud frente a señales tempranas de vaciamiento: cierres de servicios, retiros voluntarios, reasignaciones y prácticas que consideran formas de precarización encubierta, especialmente en áreas clave de atención y auditoría. Aun así, mantienen un silencio expectante ante la posibilidad de que surja alguna instancia de contención o reubicación.

superintendencia de riesgos de trabajo edificio (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Indemnizaciones en duda y crisis de las ART

A la pérdida del empleo se suma la incertidumbre sobre las indemnizaciones, que según trascendidos serían cubiertas por el Fondo de Indemnización de Entidades en Liquidación (Fidec). El esquema contemplaría el pago del 100%, pero dividido: un primer desembolso a los tres meses y el segundo cerca de los seis meses después. Para muchos trabajadores, este plazo resulta crítico en un contexto económico complejo y con ingresos familiares que dependen de esa reparación.

La crisis de Galeno se enmarca en un deterioro más amplio del sistema de Riesgos del Trabajo. Desde las principales aseguradoras hablan de un colapso inminente, impulsado por la maquinaria de juicios laborales, que supera los 130 mil casos anuales.

Las ART, que cubren a más de 10 millones de trabajadores, apuntan contra la actuación de los peritos judiciales, a quienes acusan de falta de control y de establecer porcentajes de incapacidad inflados. Sostienen que los honorarios de estos profesionales están asociados al resultado del juicio, lo que incentiva fallos de alto monto.

El sector reclama la implementación plena de la ley aprobada en 2017 que instauró los Cuerpos Médicos Forenses (CMF), que aún no se aplican en la Ciudad ni en la provincia de Buenos Aires, jurisdicciones que concentran el 80% de las demandas laborales del país.

Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) insisten en que la falta de cumplimiento normativo vuelve al sistema insostenible. Su titular, Mara Bettiol, fue tajante: las pericias judiciales, en franco incumplimiento de la Ley 27.348, están haciendo colapsar al sistema de ART y atentan contra la generación de empleo formal en el país.

Ejecutivos del sector señalan casos de juicios que superan los 300 millones de pesos por lesiones menores, y hablan con ironía de una “epidemia de lumbalgia”, a la que califican como el argumento más utilizado por los abogados laboralistas.

Argentina es uno de los países con mayor litigiosidad laboral del mundo: la tasa es 15 veces mayor que la de España y 21 veces la de Chile, pese a que la accidentabilidad es similar y las prestaciones de las ART locales son más amplias. Mientras los fallecimientos en el trabajo se redujeron un 80% y los accidentes un 55% en los últimos años, los juicios se duplican año a año.

Para las aseguradoras, la persistencia de este escenario amenaza no solo la continuidad de sus operaciones, sino también al empleo formal, ya que si las ART colapsan serán los empleadores los responsables directos del pago de las indemnizaciones por accidentes y enfermedades laborales.

En este contexto, la caída de Galeno ART podría ser apenas el primer capítulo de una crisis mayor que pondrá a prueba al sistema, al sector empresario y a la dirigencia sindical, en un país donde la conflictividad laboral vuelve a ocupar el centro de la escena.