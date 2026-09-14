Flex Living: el nuevo modelo de desarrollo inmobiliario llega a la Argentina

El mercado inmobiliario argentino sumará un nuevo formato con la llegada del concepto Flex Living , un modelo que combina la propiedad residencial con hotelería . El primer desarrollo bajo esta modalidad será Dome Suites & Residence , un proyecto de la desarrolladora ADN Developers en la zona de Palermo Hollywood.

El emprendimiento , que demandará una inversión de US$ 30 millones y tendrá 226 unidades, ya se construye en Paraguay y Humboldt con apertura prevista para el primer trimestre de 2028. El edificio tendrá tres tipologías de unidades y será operado bajo el nombre Wyndham Buenos Aires Palermo Felicità , a partir de la alianza entre ADN Developers, Felicità y la cadena internacional Wyndham Hotels & Resorts.

La particularidad de este tipo de formatos es que el inversor tendrá la posibilidad de adquirir una unidad para sumarlo al denominado pool hotelero que será administrado y alquilado bajo el esquema de estadías cortas y medias, mientras que otras unidades del mismo edificio podrán permanecer fuera de ese sistema y destinarse al uso residencial.

“Con Dome Suites and Residence, decidimos elevar nuestra propuesta de valor para empezar a diseñar experiencias de vivienda como un servicio. La alianza con Felicità nos permite profesionalizar la renta y competir en los mismos canales que los grandes hoteles del mundo”, explicó Tomás Marchand, director comercial de ADN Developers.

El modelo apunta a resolver una de las restricciones que tuvo históricamente el formato de condo-hotel: la necesidad de que la totalidad de los propietarios adhiriera al esquema de explotación hotelera. Con Flex Living, las unidades destinadas a renta y aquellas utilizadas por sus propietarios pueden convivir dentro de un mismo edificio.

“El desarrollador no necesita vender el cien por ciento del edificio a inversores que quieran rentar. Puede comercializar unidades para usuarios finales y unidades que ingresan al pool hotelero en el mismo proyecto, sin que ninguna de las dos condicione a la otra”, explicó Juan Mora, desarrollador de negocios de Felicità.

La estructura también incorpora la marca hotelera al proyecto desde la etapa de comercialización. Mora señaló que el sistema “suma la marca hotelera internacional como argumento de venta desde el pozo, algo que hasta ahora estaba reservado exclusivamente a los desarrollos hoteleros”.

La rentabilidad del alquiler dentro del esquema de Flex Living puede superar en más de 30% a la de un alquiler tradicional. El resultado, sin embargo, dependerá de variables como el nivel de ocupación, las tarifas, los gastos de operación y las condiciones del mercado.

La gestión de las unidades estará a cargo de Felicità, la marca de hospitalidad residencial de Waves. La compañía tendrá bajo su responsabilidad la estructuración del negocio, la administración del activo y la operación cotidiana, con servicios de recepción, limpieza, mantenimiento y gestión de amenities y experiencias.

“Nuestra experiencia operando los edificios corporativos más exigentes del mercado, sumada a la alianza con Wyndham, nos habilita a llevar la hospitalidad al mundo residencial”, afirmó Marcos Villanueva, cofundador y CEO de Waves.

El ejecutivo agregó: “Trabajamos como socios de desarrolladores que quieren ir más allá del metro cuadrado. Ellos construyen el activo y nosotros le damos vida con servicios, operación diaria, tecnología y la fuerza de distribución de una de las compañías hoteleras más grandes del mundo”.

De la mano de Wyndham Hotels & Resorts

Wyndham Hotels & Resorts aportará la marca, los estándares operativos y la distribución internacional. La propuesta utilizará la marca Wyndham y contará con el programa de fidelización Wyndham Rewards, además de la red de canales de comercialización de la compañía. La cadena tiene actualmente 64 hoteles en la Argentina, según la información difundida por las empresas.

“Con esta propuesta para desarrolladores en la región reforzamos nuestro compromiso de anticiparnos a las tendencias que están transformando a nuestra industria, acercando la hotelería al mundo residencial multi-propietario”, afirmó Armando Ramírez Rossi, director de Desarrollo de Wyndham Hotels & Resorts para Argentina, Brasil y Paraguay.

Ramírez Rossi sostuvo además que el acuerdo con Felicità permite “ampliar estas oportunidades, al mismo tiempo que potencia la presencia de nuestras marcas en mercados estratégicos”.

El proyecto contará además con front desk y control de acceso, rooftop, dos piscinas y solárium, gimnasio y estacionamiento comercial. La combinación de estos servicios con unidades equipadas busca captar tanto a inversores interesados en la renta como a usuarios que requieran una vivienda durante períodos determinados.

Para el desarrollador, una de las ventajas del esquema es que la estrategia de operación puede definirse desde la etapa inicial del proyecto, antes de la aprobación del reglamento de propiedad horizontal. Sin embargo, Felicità también plantea la posibilidad de incorporar el sistema en edificios que ya se encuentran en comercialización, debido a que las unidades dentro y fuera del pool pueden funcionar de manera independiente.